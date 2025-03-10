'Мешок с трюками': легенда бокса оценил Усика и дал совет Дюбуа, как побить украинца

Легендарный британский боксер Барри Макгиган выразил уверенность в том, что его соотечественник Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) имеет шансы побить Александра Усика (23-0, 14 КО). Для этого лондонцу нужно оказывать постоянное давление на украинца и активно бить по корпусу.

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Об этом Макгиган заявил в интервью YouTube-каналу Boxing News. По словам бывшего чемпиона мира и члена Международного зла боксерской славы, Дюбуа может нокаутировать любого соперника, но в то же время Усик имеет огромное преимущество в опыте и своих умениях.

"Я думаю, Дюбуа должен быть более агрессивным. И он должен постоянно не забывать работать джебом, потому что Усик умеет лишать соперников этого козыря. Они начинают искать моменты для удара и забывают бить джебом. Ему нужно наносить больше ударов. Дюбуа тот, кто может остановить Усика. Если он правильно ударит, то нокаутирует любого. Но Усик – это мешок с трюками. Это будет отличны бой, более близкий, чем первый. Но я все же отдам его Усику", – сказал Макгиган.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе Хасим Рахман выразил уверенность в том, что любители бокса до конца не осознают класс Усика.

Напомним, украинец должен вернуться на ринг летом. Планируется, что его соперником станет британец именно Дюбуа, с которым он уже дрался в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

В то же время Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила со своим заявлением об обязательствах украинского чемпиона.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планирует провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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