'Меньше, чем итальянцы': росСМИ сделало однозначный прогноз на матч Украины с Боснией

Сборная Украины по футболу минимально обыграет команду Боснии и Герцеговины и выйдет в финал плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года в Германии. При этом подопечным Сергея Реброва, вероятнее всего, удастся не пропустить в выездной игре в Зенице.

Такой уверенный прогноз на поединок 21 марта сделали аналитики российского портала Sport24. Футбольные обозреватели отметили, что боснийцы проиграли семь из девяти последних матчей, а кроме того, они испытывают большие проблемы в атаке и обороне, в то время как "сине-желтые" исповедуют аккуратный и осторожный футбол.

"В ноябре боснийцам удалось отличиться в матчах с Люксембургом и со Словакией, но от поражений (1:4 и 1:2) это не спасло. В то же время украинцы играли достаточно аккуратно, пропустив за восемь встреч восемь голов (даже меньше, чем итальянцы) и забив 11. Лишь в двух матчах с участием сборной Украины было забито больше трех мячей, причем в одном из них соперником была национальная команда Мальты. Скорее всего, гости здесь победят в осторожной манере – и, вероятно, сыграют при этом на ноль", – написали в издании.

Отметим, OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Победитель игры сыграет 26 марта против сильнейшего в паре Израиль – Исландия в борьбе за выход на Евро.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич призвал своих футболистов не обращать внимание на войну в Украине и проблемы нашей сборной из-за нее. Также стало известно, сколько наши игроки заработают за выход на ЧЕ.

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