'Кривбасс' в эмоциональной концовке вырвал победу у 'Старого Луцка' в Суперлиге Favbet

26 января в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet Кривбасс вырвал победу над Старым Луцком. Матч, где интрига держалась до последнего, а в последнюю минуту лидер менялся три раза, завершился счетом 66:63.

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На старте матча инициативу захватил Кривбасс, который в первой четверти повел +10, но поразив дважды издалека, игроки Старого Луцка немного выровняли ситуацию на площадке. В начале второй четверти волыняне восстановили паритет в счете, а впоследствии вообще вышли вперед, но все же благодаря выигранной концовке Кривбасс на большой перерыв ушел лидером 37:31.

В третьей четверти Старый Луцк постепенно сокращал свое отставание и в концовке десятиминутки снова вышел вперед, получив +2 перед последним перерывом. В решающей четверти лучане больше времени были впереди, хотя больше 5 очков и не вели. Интрига держалась до последнего – за последнюю минуту лидер менялся трижды, но ошибки игроков Старого Луцка и две дальние Артема Водолазского принесли Кривбассу победу в эмоциональном клатче.

Самым результативным в матче стал Степан Лесик с 20 очками и 10 подборами, а Александр Прозапас набрал 17 очков. У победителей Михаил Бублик записал в актив 16 очков и 7 подборов, а Артема Водолазского 12 очков (все заработаны из-за трехочковой дуги).

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Старый Луцк - Кривбасс 63:66 (14:20, 17:17, 19:11, 13:18)

Старый Луцк: Белокурый 0, Дюпин 6 + 6 подборов, Михайлов 0, Лесик 20 + 10 подборов, Горобченко 9 – 9 потерь – старт; Прозапас 17, Липовцев 8, Лавани 3.

Кривбасс: Баранка 16 + 7 подборов, Быков 9 + 8 подборов, Ловингс 11, Триколенко 4, Водолазский 12 – старт; Келли 7, Пестик 4+5 подборов, Хант 3.