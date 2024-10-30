Сегодня OBOZ.UA рассказывает о забавных историях с футболистами разных команд, которые происходили с ними в разное время.

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Герой нации

После красавца-гола в ворота сборной Бельгии в заключительном матче группового турнира ЧМ-1994 Саид Аль-Овайран в одночасье стал самым популярным футболистом Саудовской Аравии и получил массу предложений от европейских топ-клубов. Но национальная федерация не разрешила ему уехать.

То ли от несбывшейся мечты поиграть в Европе, то ли устав находиться под бременем славы, нападающий стал искать утешения на дне стакана. Распитие спиртных напитков сурово наказывается законами шариата, и Овейрану светило длительное заключение. Однако, с учетом былых заслуг непутевого футболиста сборной страны, король Фахд приказал снять с него все обвинения.

Арабский цирюльник

Арбитр матча чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались "Аль-Иттихад" и "Аль-Шабаб", не допустил на поле троих футболистов, чьи волосы были длиннее, чем… допускается регламентом чемпионата и законами шариата.

Цирюльников на трибунах не сыскалось, зато у одного болельщика при себе оказались ножницы. Лишь на 10-й минуте матча подстриженные прямо у кромки поля трое игроков смогли присоединиться к партнерам на поле.

На этом история не завершилась. Дисциплинарная комиссия оштрафовала длинноволосых на 2 тысячи долларов каждого и дисквалифицировала на три матча чемпионата. И отныне перед каждой игрой специально приглашенные барберы следят за тем, чтобы прически футболистов соответствовали обозначенным в Коране канонам.

Киевский "полицейский"

Во время ЧМ-1970 наша сборная разместилась в Мехико в гостинице "Эскаборт". Хохмы ради Виталий Хмельницкий нарядился в китель и фуражку дежурившего в гостинице полицейского, оставившего без присмотра свою амуницию.

Сеанс перевоплощения динамовца длился совсем недолго, однако достаточно для того, чтобы с легкой руки какого-то папарацци уже на следующий день Хмельницкий украсил своим бравым видом первую полосу столичной газеты.

Полицейскому, понятное дело, влетело. Дело, скорее всего, закончилось бы его увольнением бедолаги, но наши футболисты замолвили за него словечко. Группу "адвокатов" возглавил Лев Яшин. Он в конце концов и уговорил высокое начальство не наказывать подчиненного. "Хорошо еще, что никто не видел, как я гонял по территории гостиницы на огромном мотоцикле, выпрошенном у охранника", – признался Владимир Мунтян.

Свободное от игр и тренировок время наши футболисты коротали за телевизором и в бассейне. "Бассейн я до сих пор вспоминаю с ужасом, – делится эмоциями Мунтян. – Знаменитый в прошлом вратарь Алексей Хомич, приехавший на чемпионат в качестве фотокорреспондента, у всех на глазах сиганул с 10-метровой вышки. И почему-то именно меня, мирно игравшего в шахматы, ребята взяли "на слабо". Тебе, мол, оттуда никогда не прыгнуть. Вскарабкавшись наверх и глянув вниз, я осознал всю глубину своей ошибки. Но назад пути не было… Полет, казалось, длился целую вечность. На том моя карьеры прыгуна в воду, к счастью, завершилась".