'Киев-Баскет' совершил камбек и добыл победу в овертайме в Суперлиге Favbet

В субботу, 16 ноября, в Ривном играются очередные поединки в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. В стартовом матче дня столичный "Киев-Баскет" в дополнительное время победил "Старый Луцк" 84:74.

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Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Киев-Баскет - Старый Луцк 84:74 ОТ (21:19, 14:25, 16:15, 14:6, 19:9)

Киев-Баскет: Сушкин 24, Сандул 17 + 13 подборов, Буренко 17 - 5 потерь, Клевзуник 12 + 10 подборов + 3 передачи - 5 потерь, Зайцев 2 - старт, Сафонов 6, Когут 4, Карпюк 2

Старый Луцк: Мусиенко 15+7 подборов, Джексон 16+7 подборов + 3 передачи + 3 перехвата – 5 потерь, Ридли 12+4 подбора – 4 потери, Лесик 11+5 подборов + 2 блок-шота, Дюпин 8+9 подборов + 4 перехвата + 2 блок-шота — старт, Липовцев 6, Лавани 4, Горобченко 2, Прозапас 0, Михайлов 0