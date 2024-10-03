'Киев-Баскет' обыграл в овертайме 'Старый Луцк' в матче Суперлиги Favbet

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favebet "Киев-Баскет" победил "Старый Луцк". Поединок в столице завершился в овертайме со счетом 89:86.

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Старый Луцк шокировал хозяев площадки в первой четверти, выиграв ее 26:10 – при фактически одинаковом количестве бросков, гости просто были вдвое точнее. Впрочем, уже со второй четверти Киев-Баскет успокоил игру, выровнял ситуацию на площадке и начал постепенно догонять соперника.

К большому перерыву хозяева сократили свое отставание до 8 очков, а в третьей четверти свели преимущество Старого Луцка к минимуму. Но последнего попадания не хватало и игра приобрела вид качелей – Старый Луцк отрывался в счете, Киев-Баскет догонял, но не выходил вперед.

У Старого Луцка вели игру легионеры – Аарон Ридли в итоге набрал 26 очков, а Маркиз Джексон к 20 очкам добавил 7 подборов и 6 передач. У Киев-Баскета задачу набора очков взяли на себя Денис Клевзуник, завершивший матч с дабл-даблом из 24 очков и 10 подборов, а также 18-летний Егор Сушкин, набравший 30 очков. Сушкин в первую очередь брал свою агрессивность и точность выполнения штрафных – он забил 14 из 15 штрафных, в том числе решающие за 6 секунд до конца, которыми перевел игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке Киев-Баскет впервые в матче вышел вперед и вырвал победу.

Завтра, 4 октября, в Киеве встретятся победители первого дня Киев-Баскет и Ровно-ОШВСМ, а также Старый Луцк и Прикарпатье-Говерла, которые попытаются уехать из столицы хотя бы с одной победой.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето-Спорт

Киев-Баскет - Старый Луцк 89:86 ОТ (10:26, 27:19, 14:15, 26:17, 12:9)

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