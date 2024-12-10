'Киев-Баскет' обыграл 'Черкаськи Мавпы' в Суперлиге Favbet

Столичный Киев-Баскет завершил домашний бабл регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet уверенной победой над Черкаськими Мавпами. Поединок в столице завершился со счетом 74:68.

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Киевляне отлично начали игру, фактически за первые 7 минут почти все атаки завершая результативно. Этот отрезок матча хозяева выиграли 24:10 и это полученное преимущество в итоге оказалось решающим.

В дальнейшем у Киев-Баскета уменьшился процент попаданий, Черкаськи Мавпы выровняли игру, но киевляне держали свое преимущество, отвечая на удачные отрезки соперника своими результативными отрезками. Лишь Черкаськи Мавпы подбирались на расстояние 4-6 очков, как Киев-Баскет фактически сразу возвращал двузначное преимущество.

Последний шанс на интригу у Черкасских Мавп был в конце матча, когда удалось до 4 очков сократить отставание, но, несмотря на промахи киевлян с линии штрафных, больше гостей не хватило.

Киев-Баскет одержал десятую победу в сезоне в 11 матчах и команда Дмитрия Забирченко уверенно идет второй, тогда как Черкаськи Мавпы терпят второе поражение в столичном бабле и шестой в целом.

У победителей самым результативным стал Денис Клевзуник с 18 очками, а Максим Сандул собрал 17 подборов. В Черкаских Мавпах Андрей Агафонов остановился в шаге от трипл-дабла – 14 очков, 10 подборов и 9 передач.

Суперлига Favbet . Регулярный чемпионат

Киев, СК Венето

Киев-Баскет — Черкаськи Мавпы 74:68 (26:18, 13:14, 20:20, 15:16)

Киев-Баскет: Зайцев 12, Буренко 8+6 передач, Клевзуник 9+17 подборов, Сафонов 8+6 передач – старт; Когут 7, Сушкин 6, Карпюк 6, Рыжков 0, Кобылинский 0, Смитюх 0

Черкаськи Мавпы: Холод 17+6 подборов, Кошеватский 9-7 потерь, Упырь 0, Агафонов 14+10 подборов + 9 передач, Клебан 14+7 подборов – старт; Марченко 7. Климов 5, Пирогов 2