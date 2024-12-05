Игровая неделя Суперлиги Favbet 7-10 декабря: календарь и расписание трансляций

В ближайшую субботу, 7 декабря, начнется шестая игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

Видео дня

7-8 декабря в Луцке сыграют "Днепр", "Ривне", "Старый Луцк" и "Запорожье". 9-10 декабря в Киеве будут играть "Киев-Баскет", "Черкаськи Мавпы", "Кривбасс" и "Прикарпатье-Говерла".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

7 декабря

15:00. "Ривне-ОШВСМ" – "Запорожье" (YouTube ФБУ)

18:00. "Старый Луцк" – "Днепр" (YouTube ФБУ)

8 декабря

13:00. "Ривне-ОШВСМ" – "Днепр" (Общественное, YouTube ФБУ)

16:00. "Старый Луцк" – "Запорожье" (YouTube ФБУ)

Киев, ПС "Венето-Спорт"

9 декабря

15:30. "Прикарпатье-Говерла" – "Черкаськи Мавпы" (Общественное, YouTube ФБУ)

18:30. "Киев-Баскет" – "Кривбасс" (Общественное, YouTube ФБУ)

10 декабря

15:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Кривбасс" (Общественное, YouTube ФБУ)

18:00. "Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT, YouTube ФБУ)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!