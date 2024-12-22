Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото

Победа Александра Усика над Тайсоном Фьюри стало главным событием не только в мире бокса но и всего спорта. Успех 37-летнего украинского чемпиона спровоцировал настоящий ажиотаж, как у простых болельщиков, так и у звездных атлетов.

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Триумф непобедимого супертяжеловеса из Симферополя стал главной темой для обсуждения в социальных сетях, как в Украине, так и за границей.

Футболисты Александр Сирота, Андрей Лунин, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Иван Петряк, Анатолий Трубин эмоционально поздравили Усика.

Присоединились к теплым словам в адрес Саши и фехтовальщица Ольга Харлан, и теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих.

Не сдержался даже бывший оппонент крымчанина Энтони Джошуа, просто опубликовавший украинский флаг.

Британские пользователи высмеяли наряд Тайсона Фьюри, который натянул свои боксерские шорты едва ли не до груди.

Также юзеры создали несколько мемов по мотивам реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

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