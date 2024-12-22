УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
912
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото

Победа Александра Усика над Тайсоном Фьюри стало главным событием не только в мире бокса но и всего спорта. Успех 37-летнего украинского чемпиона спровоцировал настоящий ажиотаж, как у простых болельщиков, так и у звездных атлетов.

Видео дня

Триумф непобедимого супертяжеловеса из Симферополя стал главной темой для обсуждения в социальных сетях, как в Украине, так и за границей.

Футболисты Александр Сирота, Андрей Лунин, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Иван Петряк, Анатолий Трубин эмоционально поздравили Усика.

Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото

Присоединились к теплым словам в адрес Саши и фехтовальщица Ольга Харлан, и теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих.

Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото

Не сдержался даже бывший оппонент крымчанина Энтони Джошуа, просто опубликовавший украинский флаг.

Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото

Британские пользователи высмеяли наряд Тайсона Фьюри, который натянул свои боксерские шорты едва ли не до груди.

Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото

Также юзеры создали несколько мемов по мотивам реванша.

Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото
Появилась реакция соцсетей на результат реванша Усик – Фьюри. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!