Фьюри возвращается? Промоутер Тайсона со словами 'люди не верят' ответил на вопрос о карьере боксера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) пока не намерен возобновлять свою карьеру, однако в будущем может изменить свое решение. Цыганский король, как называют британца, после двух поражений от Александра Усика (23-0, 14 КО) утратил мотивацию, поэтому и решил завершить выступления на ринге.

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Об этом в интервью YouTube-каналу журнала The Ring рассказал промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Фьюри, рассказал, что общался с британцем. По его словам, сейчас Тайсон твердо намерен отдохнуть от бокса и не возвращаться.

"Я разговаривал с ним. Он наслаждается своим уходом из бокса. Это его решение, мы должны его принять. Удачи ему. Если люди не верят, что он действительно завязал, то это их выбор. Время покажет. Сейчас он настроен очень серьезно, что это конец. Понятно, что у всех интерес к нему. Он один из звездных боксеров. Он сделал большие деньги. И когда боксеры забирают большие чеки, то они перестают драться за деньги. Нужна новая мотивация", – сказал Уоррен.

13 января Фьюри объявил о завершении карьеры. При этом важно помнить, что он уже дважды делал это. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

В то же время Тайсон уже получил ультиматум от промоутера Эдди Хирна, который требует от Цыганского короля боя с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А папарацци показали, что сейчас происходит с Фьюри после завершения карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх намерен уговорить Тайсона Фьюри возобновить карьеру. После реванша с Александром Усиком (23-0, 14 КО) британец сообщил своей команде, что собирается продолжать боксировать.

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