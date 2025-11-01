'Динамо' невероятным голом 'на радиоуправлении' на последней минуте добыло победу над 'Шахтером' в Национальной лиге U19. Видео

Молодежь киевского "Динамо" вырвала победу в выездном "класико" Национальной лиги U19 против ровесников из "Шахтера" благодаря фантастическому голу на последних минутах. Мяч после передачи Константина Губенко по невероятной траектории ввинтился в ворота, хотя сперва летел мимо створа.

Видео дня

На 89-й минуте встречи на стадионе "Арсенал-Арена" в Щасливом хавбек "Динамо" выполнял дальнюю фланговый навес. Резкий порыв ветра неожиданно вмешался в полет круглого снаряда, и тот, словно на дистанционном управлении, поменял свое направлении и опустился в сетку.

Этот эпизод принес команде Игоря Костюка победу 3:2 и сократил отставание от лидера турнира до двух очков: у "Шахтера" остается 27 баллов, "Динамо" идет вторым.

Отвечая на вопрос клубной пресс-службы о впечатлениях после победы, автор гола не скрывал эмоций:

"Відчував радість за команду. Всього два очки залишається для того, аби наздогнати "Шахтар". Це була дуже важлива гра, за шість очок, як нам казали. Тому дуже радий", – цитирует Губенко официальный сайт "Динамо".

Футболист честно признался, что изначально планировал передачу на дальнюю штангу, а не удар, однако природа добавила нереальности: "Звісно, передача. Просто виконував навіс на дальню стійку, але вітер нам трохи допоміг у цьому епізоді. Так вийшло".

Как сообщал OBOZ.UA, взрослые команды киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в воскресенье, 2 ноября, встретятся друг с другом во второй раз в течение четырех дней. После дуэли в 1/8 финала Кубка Украины гранды нашего футбола сойдутся в битве за лидерство в Премьер-лиге в рамках 11-го тура розыгрыша национального первенства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!