Футболист-чемпион забил 'мемный гол' на 7-й секунде тайма в Лиге Европы. Видео

Нападающий румынского клуба ФКСБ (до 2017 року — "Стяуа Бухарест") Даниэль Бырлиджа отметился ярким голом в 4-м туре Лиги Европы. В игре против датского "Мидтьюлланна" 24-летний чемпион Румынии забил гол уже на 7-й секунде второго тайма.

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После розыгрыша с центра поля датчане сразу отпасовали назад на своего голкипера. Тот попытлся быстро выбить мяч назад, однако не выдержал прессинга со стороны Бырлиджы, попав в ногу румыну.

Круглый снаряд перелетел через вратаря и вместе с бегущим Бырлиджей влетел в рамку. То, как Данииэль начал праздновать еще до момента пересечения линии пустых ворот стало настоящим мемом и разошлось по соцсетям.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0 в пользу ФКСБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в 4-м туре Лиги Европы свой матч против венгерского "Ференцвароша" провело и "Динамо". На стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге киевляне впервые при тренере Александре Шовковском уступили со счетом 0:4.

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