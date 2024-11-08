'Это зажигает во мне огонь': Фьюри пригрозил Усику местью в реванше

Бывший чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) твердо намерен взять реванш у Александра Усика (22-0, 14 КО) и поквитаться за поражение в мае нынешнего года. Цыганский король, как называют британца, отметил, что уже больше месяца готовиться к поединку против украинца.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Pound 4 Pound with Kamaru & Henry. Супертяж из Манчестера подчеркнул, что первое противостояние с Усиком получилось очень близким, а сейчас он будет готов еще лучше и обязательно себе вернет чемпионские пояса.

"С нетерпением жду боя. Поединок в мае был близким, он выиграл его раздельным решением судей с преимуществом в одно очко. Так что тогда все могло закончится по-другому и это зажигает во мне огонь. Я хочу выйти в ринг и вернуть себе пояса. Я жажду мести, понимаете? Я уже в лагере, я тренируюсь уже четыре недели, а впереди еще девять. Чувствую себя очень хорошо", – сказал Фьюри.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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