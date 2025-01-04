'Это сумасшествие!' Чемпион WBC шокирован суммами, которые получили Усик и Фьюри за реванш

Давид Бенавидес, временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе, поражен информацией о том, что Тайсон Фьюри и Александр Усик за свой повторный бой получили по 100 млн долларов. В интервью Boxing 24/7 28-летний американец назвал эти выплаты "безумными" и признался, что это мотивирует его продолжать карьеру в боксе.

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"Это сумасшествие, просто сумасшествие. Они заработали по 100 миллионов долларов! Такие деньги трудно представить. Раньше мы, боксеры, не могли даже мечтать о таких суммах, а теперь, благодаря таким организаторам, как Турки Аль-Шейх, двери для больших гонораров открываются", – не сдержал эмоций полутяж.

Бенавидес также подчеркнул, что подобные выплаты в основном касаются представителей супертяжелого дивизиона, таких как Фьюри, Усик или Энтони Джошуа. Он отметил, что Турки Аль-Шейх активно инвестирует в проведение боев в Саудовской Аравии, но главные акценты делают на популярных тяжеловесах.

"Неважно, что Фьюри и Джошуа уже не те, кем были раньше. Их популярность в прошлом все еще приносит им миллионы," – добавил он.

Однако Бенавидес не считает Саудовскую Аравию единственной перспективной площадкой для бокса.

"Я хочу быть бойцом из Вегаса. Люди в США тоже хотят видеть большие бои. Конечно, было бы здорово стать частью таких масштабных шоу, но нам нужно помнить и о наших фанатах," – пояснил он.

По мнению Бенавидеса, такие огромные гонорары стали вдохновением для всех боксеров. Он надеется, что в будущем большие выплаты станут нормой для бойцов всех категорий, а не только для супертяжеловесов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

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