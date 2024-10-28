Дюбуа ответил на вопрос, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри

Британский чемпион супертяжелого веса Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пожелал своему соотечественнику Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) победить Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше. Боксер отметил, что будет присутствовать на втором поединке англичанина и украинца и планирует вызвать победителя на бой.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу Podlounge uk. Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) добавил, что мечтает об объединении всех титулов королевского дивизиона, а его последняя победа над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) подтвердила его положение в супертяжелом весе.

"Я все еще поддерживаю Фьюри. Надеюсь, наш парень это сделает. Усик – умелый боец, у него отличные навыки. Он боксер с олимпийскими достижениями. Фьюри должен наброситься на него и придушить. Фьюри тоже шустрый боксер, это будет отличный бой. Я буду там и вызову победителя. Когда они будут биться, кто бы ни выиграл, я хочу, чтобы состоялся объединительный бой, чтобы получить еще пояса", – сказал Дюбуа.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед своим реваншем 21 декабря. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию. Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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