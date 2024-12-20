Дюбуа назвал победителя реванша Усика и Фьюри, вспомнив о народе Украины

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) практически не имеет сомнений в победе Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше 21 декабря. Британец при этом признался, что хотел бы увидеть триумф соотечественника, но высоко оценил умения украинца.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью изданию The Guardian. По словам 27-летнего представителя супертяжелого веса, который в августе минувшего года проиграл Усику техническим нокаутом в девятом раунде, подчеркнул, что Александр вдохновляется поддержкой украинского народа.

"Как британец, я хочу, чтобы Тайсон победил, из-за всего, что он сделал для этого спорта. Вы должны уважать это. Но что-то подсказывает мне, что Усик снова победит. На стороне Усика удача и у него есть навыки. Его поддерживает его народ и он сражается за свою страну. Но кто бы не победил, я поднимусь в ринг и вызову победителя на бой. Я хочу подраться с Усиком ради реванша. Хочу исправить то поражение", – сказал Дюбуа.

Накануне в Эр-Рияде состоялась финальная пресс-конференция реванша Усика против Фьюри, во время которой боксеры устроили эпичную дуэль взглядов. Очевидцы засняли все, что происходило во время этого события.

Ранее легендарный Костя Цзю дал свой прогноз на второй бой Усик – Фьюри 2. В свою очередь британец сделал категоричное заявление о предстоящем поединке, в проведение которого было внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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