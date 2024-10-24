Директор Усика сказал, что произойдет в реванше с Фьюри, раскрыв план на бой

Директор команды чемпиона WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) Сергей Лапин заявил, что реванш против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) пройдет совершенно по другому сценарию, чем первая схватка. По мнению Лапина, во втором бою болельщики увидят новую версию украинца.

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"Мы проанализировали почти каждое действие и провели тяжелый труд. 21 декабря мы увидим новый тактический, технический и физический стиль", – раскрыл Лапин план на бой Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик (22-0, 14 КО) пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Тайсоном Фьюри в образе Хитмена.

Во время мероприятия украинец достал из черного кейса два плаката, взял ручку и подошел к британцу за автографом.

Позже Усик дал небольшое интервью британской журналистке, где заявил, что продаст эти фотографии, а деньги отдаст ЗСУ.

Во время дуэли взглядов с Александром, Фьюри внезапно стал щекотать украинца.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя, 18 мая, украинец лишился пояса Международной федерации бокса (IBF).

21 декабря Александр Усик проведет свой реванш против Тайсона. Стоит отметить, что свой прогноз на повторную схватку Усика и Фьюри сделал искусственный интеллект.

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