'Динамо' добыло победу, выигрывая к 6-й минуте 2:0. Видео

Киевское "Динамо" добыло уверенную победу в 29-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Подопечные Александра Шовковского со счетом 3:1 одолели криворожский "Кривбас".

Вся игра на столичном стадионе им. Лобановского была сделана в первые 6 минут, когда после точных ударов Владислава Ваната и Николая Шапаренко счет стал 2:0.

Расслабившись, динамовцы позволили сопернику отквитать один гол, но большего сделать не смогли.

Таким образом "Динамо" перед заключительным туром 25 мая набирает 66 очков в турнирной таблице. Заключительную встречу "бело-синие" проведут с "Рухом".

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