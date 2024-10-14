Даже не рассматривается: СМИ раскрыли планы 'Челси' по Мудрику

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно может покинуть лондонский "Челси". 23-летний левый вингер рассматривается французским "Марселем", где с нового сезона работает бывший тренер донецкого "Шахтера" и большой поклонник таланта футболиста Роберто Де Дзерби.

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Об этом информирует портал TeamTalk. По его данным, итальянский специалист хотел бы воссоединиться с бывшим подопечным. В переходе на правах аренды заинтересован и сам футболист, так как он отлично знает Де Дзерби, а тот обещает ему стабильную игровую практику.

В то же время, как пишет журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, руководство "Челси" не намерено отпускать Мудрика посреди сезона ни в оренду, ни полноценным трансфером. Наставник "синих" Энцо Мареска считает, что украинец составляет отличную конкуренцию Джейдону Санчо и способен улучшить свои навыки, став более полезным для коллектива.

В нынешнем сезоне Михаил сыграл в нынешнем сезоне 8 матчей за "Челси" во всех турнирах, сделав три результативные передачи. 11 октября он принес победу сборной Украины над Грузией в матче Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, после победы сборной Украины в матче Лиги наций с Грузией Михаил Мудрик высказался о болельщиках команды и ответил на критику.

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