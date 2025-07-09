Что спасло жизнь Усика и как поражения от россиян привели его к титулам: путь украинского сорванца к легенде мирового бокса

19 июля в Лондоне объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) вернется в ринг боем с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 14 КО), которого уже побеждал два года назад. Второй раз за 14 месяцев украинец может завладеть всеми титулами королевского дивизиона, но его путь к вершинам был бурным – от тяжелой болезни в детстве до тягостных поражений и страданий из-за смерти отца. Но, пожалуй, именно это сделало его невероятным бойцом и одним из героем своей нации, хотя у некоторых отношение к Усику до сих пор противоречивое.

Видео дня

Накануне схватки за абсолют на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли" OBOZ.UA собрал самые главные и интересные факты становления Александра и его боксерской карьеры.

GGBET ! Сможет ли Динамит, как называют Дюбуа, побороть непобедимого "украинского Кота"? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик – Дюбуа, предпочитают украинца – коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на британца. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с

Украденные яблоки, лошади и борьба за жизнь

Несмотря на то, что Александр родился в Крыму, родители будущего чемпиона переехали на полуостров с севера Украины. Мама боксера Надежда Петровна – с Черниговщины, но уже на полуострове закончила строительное училище, в первом браке родила дочь Викторию, однако семейная жизнь не сложилась. тогда в 1984 году она встретила своего второго мужа, и через три года на свет появился Саша.

А вот отец боксера Александр Анатольевич родом из Сумской области, служил в армии, прошел через все ужасы войны в Афганистане, которая пошатнула его здоровье. И, как позже признавался чемпион, по ночам ему снились ужасы и погибшие товарищи.

Усик не скрывал, что в детстве был настоящим сорванцом и справиться с ним было непросто. Маленький хулиган из Симферополя воровал яблоки и семечки у бабушек. Бросался банками и чуть ли не каждый день дрался в школе где-то до шестого-седьмого класса. Но отец следил, чтобы независимо от поведения он успевал и учиться.

На некоторое время из-за финансовых проблем в семье Усик с родителями вынужден был переехать на родину мамы в Черниговскую область, где мальчик помогал ей в хозяйстве, даже доил коров. Родственники будущего чемпиона держали лошадей, и Александр помогал за ними ухаживать.

Однако во втором классе Усик сильно заболел: "У меня была двусторонняя пневмония – страшная болезнь. Врач сказала моей маме, что я могу не выжить. Я болел около года и почти все это время лежал в больнице – два месяца там, две недели дома. Бабушка водила меня в церковь, мне было интересно: я смотрел, слушал службу, мне нравился запах ладана, рассматривал иконы".

Так боксер пришел не только к Богу, но и к спорту. В одном из своих интервью мама спортсмена, Надежда Петровна, вспомнила слова врача маленького Саши: "Он осмотрел сына и сказал: "Сынок, от смерти тебя спасет только спорт!" И Саша, осознавая свое удручающее положение, уже в детстве сделал невероятные усилия и привил себе мысль о том, что он посвятит себя спорту".

Усик начал приседать, отжиматься, бегать, плавать, закаляться. Но из спортивных секций в селе был только футбол, поэтому Александр и начал играть. А после возвращения в Симферополь Александр по совету врачей продолжал заниматься спортом – футболом в академии "Таврии". Говорили, что мог бы сделать и карьеру футболиста, но не смог сдержать свой темперамент.

Сейчас Усик утверждает, что ушел из команды из-за отсутствия денег, но ранее в СМИ гуляла информация о конфликте с другим футболистом, который перерос в драку и поставил крест на профессиональном футбольном будущем Александра. Хотя, уже имея чемпионские титулы в боксе, он таки вернулся на поле.

"На одной из тренировок и случилась неприятность. Один из игроков команды поставил Саше подножку, и сын, не долго думая, дал ему в нос. Тренер сказал, что Саша должен или извиниться перед тем парнем, или уйти из команды. Сын ответил, что он прав и поэтому перед командой извинится, а перед "пострадавшим" – нет. И ушел", – рассказывал Александр Анатольевич.

"Старый и болезненный" на пути к славе

В итоге уже в 15 лет по совету отца Усик занялся боксом. Хотя первый тренер Александра Сергей Лапин сначала не хотел его брать из-за возраста и болезненности.

"Он для бокса уже "старый" был. Особых физических данных я у него не заметил. Да и болезненный – астма, грудная клетка не развита. Но его привел мой старший сын Сергей. Поэтому я не стал ему отказывать. Вот, говорю, иди с ним и работай. Сергей его бил, бил, бил... Думал, что не придет больше после таких пропущенных ударов. А Саша пришел! Настырный!", – вспоминал Лапин.

И хоть поначалу на тренировках Усик получал по полной, остался в зале и быстро достигал прогресса. Оказалось, что парень от природы чувствует дистанцию на подсознании, на рефлексе. Более опытные соперники не могли в него попасть, в нужный момент он умудрялся уклоняться, нагибаться, подпрыгнуть.

Взлет Александра в боксе был очень стремительным. В 2006 году он принял участие в чемпионате Европы и сразу дошел до полуфинала, в котором проиграл россиянину Матвею Коробову в весовой категории до 75 кг. Мало кто знал, но в том же 2006-м Усик попал в "лапы славы". Ведь только в 19 лет за медаль на первенстве континента он получил мастера спорта международного класса, повышенную зарплату и премию.

"Конечно, я думал, что я очень крутой! Кажется, мы даже как-то поссорились с моей нынешней женой и разошлись. Я как звезда ходил, как Макгрегор. Но проиграл следующий чемпионат Украины, не поехал ни на какие чемпионаты Европы. Я вообще перешел в другую весовую категорию и, кстати, завязал с боксом. Думал, что все, это уже окончательный "стоп". Думаю, пойду я в театральный. Но так получилось, что выиграл чемпионат Украины и поступил на физическое воспитание", – рассказывал Александр.

Исправить ситуацию боксеру помогла вера. Александр пришел к своему духовному наставнику и честно рассказал о происходящем. С его помощью спортсмену удалось справиться со звездной болезнью.

Изменившись, Усик перебрался в полутяжи и в 2008 году завоевал в Болгарии престижный трофей Кубок Стрэнджа, а также вместо Дениса Пояцики отправился на лицензионный олимпийский турнир, с честью получив путевку на Игры.

Выступая в Пекине-2008 в категории до 91 кг с весом 84 кило, Усику для того, чтобы конкурировать с соперниками на равных, элементарно не хватало массы. К тому же к этой Олимпиаде, как впоследствии признавался сам боец, он отнесся недостаточно серьезно. Зато следующий олимпийский цикл оказался временем становления крымчанина. И примерно тогда же он подружился с Василием Ломаченко и его отцом.

В 2008 году Александр выиграл чемпионат Европы, затем в 2009 году взял бронзу на мире, уступив в полуфинале россиянину Егору Мехонцеву. А окончательно крымчанин окреп и стал на ноги в 2011 году, когда на первенстве планеты уложил на лопатки сильного россиянина Артура Бетербиева, а в финале просто разнес хозяина форума азербайджанца Теймура Маммедова и завоевал золотую медаль.

После абсолютного доминирования в мире на Олимпиаду Александр ехал в статусе безоговорочного фаворита и поставил жирную точку в своей любительской карьере, когда в решающей схватке взял реванш у Руссо за Пекин. И там, в Лондоне, Усик, имея настоящую селедку, исполнил свой знаменитый гопак, который сделал его любимцем публики не только в Украине.

Однако олимпийскую победу омрачила смерть отца, который так и не увидел золотую медаль. Но всегда знал, что это под силу его сыну.

"Когда я приехал, то он уже лежал в деревянной коробке. Я просто достал ее из сумки и приложил к его руке. Вот так его рукой мертвой подержал и вышел из комнаты. ехать к нему. Когда мы возвращались из Лондона, ну там три дня – и я собирался ехать к нему. И мы были в одном из городов Украины. Я ждал машину. Я крутую тачку хотел привезти, чтобы увидел, какая у меня машина. И мне мама позвонила в 3 ночи и сказала", – рассказывал Усик TNT Sports Boxing.

Из "Атамана" в рекордсмены

С золотой олимпийской медалью для Александра открылась прямая дорога в профессионалы и место где-то на вершине рейтингов. Однако Усик колебался. И после триумфа в Лондоне он решил остаться дома и вместе со своим будущим кумом Василием Ломаченко стал звездой команды WSB "Украинские атаманы", став ее капитаном и вожаком. Неудивительно, что "сине-желтые" дошли до финала и, если бы судейство было более честным, должны были выиграть тот сезон.

Но уже в 2013 году Александр подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2 и начал свой стремительный взлет теперь уже в профессионалах, поражая зрителей не только яркими победами, но и эффектными выходами. Усик легко собирал самые большие арены и стадионы Украины, досрочно укладывая оппонентов.

А 17 сентября 2016 года, всего в 10 бою на профессиональном ринге, Александр стал чемпионом мира по версии WBO, одолев по очкам поляка Кшиштофа Гловацкого, который не имел на тот момент поражений.

Стоит отметить, что подарком судьбы для Усика стала всемирная боксерская Суперсерия, в рамках которой он смог собрать все титулы в своем весе – сначала отобрал пояс WBC у латвийца Майриса Бриедиса, а затем в июле 2018-го в Москве победил россиянина Мурата Гасиева и стал абсолютным чемпионом.

После тяжелой победы над Бриедисом Александр побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда по скорости объединения чемпионских титулов для боксеров тяжелого веса. Наш боец сделал это в 14-м бою на профи-ринге, тогда как в то время как американцу понадобилось 15. Также Усик стал вторым украинцем после Владимира Кличко, кому удалось объединить пояса.

На поединки того сезона Всемирной суперсерии, начиная с четвертьфинала, Усик выходил уже не под привычную песню "Ехали казаки" в исполнении группы "Тень солнца". Специально для крымского боксера Василий Жадан написал композицию "Братья", которая прозвучала и на "Олимпийском" в Москве.

"Недотяж" покорил Королевский дивизион

После защиты против британца Тони Беллью в Британии в 2018 году Усик принял решение перейти в супертяжелый вес и начал активно набирать массу. В успех крузера в королевской категории верили далеко не все. Но в новом дивизионе Александр сначала выиграл у Чазза Уизерспуна, затем – у опытного Дерека Чисоры, а после этого сотворил сенсацию в бою с Энтони Джошуа.

25 сентября 2021 года в Лондоне непобедимый украинский "Джокер" отобрал чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO у британской звезды Джошуа, победив хозяина ринга по очкам. Поклонники Усика очень переживали, что на туманном Альбионе судьи не отдадут украинцу победу, но своим доминированием он не оставил им выбора.

После фирменного гопака на лондонском ринге новый чемпион супертяжелого веса повез бывшие пояса Владимира Кличко в Украину. А потом защитил их в реванше с Энтони.

Правда, реванш с Джошуа оказался под большой угрозой, ведь после российского вторжения в Украину в феврале 2022-го Александр вступил в территориальную оборону, а также не жалел денег для защитников Киевщины. "Мне позвонил Усик и сказал: "У меня две бригады, их надо одеть. На тебя полагаюсь, с тебя вся логистика, с меня – финансы", – рассказал украинский футболист Роман Зозуля.

Однако, посоветовавшись с военными, Усик таки поехал готовиться к реваншу, который состоялся 20 августа в Джидде и дался украинцу значительно труднее, поскольку ко второму бою Эй Джей подготовился значительно лучше. Но не настолько, чтобы превзойти Александра.

Александру было несладко в 8-м и особенно 9 раунде, когда на него обрушилось большое количество силовых ударов. Однако украинец выдержал и пошел вперед в заключительных раундах, одержав победу раздельным решением судей – 113:115, 115:113 Усик и 116:112 и сохранив свои пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

Впоследствии крымчанин смог даже превзойти легендарного Кличко-младшего, которому так и не удалось добыть титул WBC. А вот Усик сумел отобрать его у британца Тайсона Фьюри, который долго бегал от украинца, называя его недотяжем, а когда отговорки закончились и переносить встречу было некуда, наконец состоялась битва за абсолют.

18 мая 2024 года в Эр-Рияде состоялся поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC Фьюри и обладателем титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring Усиком. Победитель поединка должен был стать первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса. И им оказался украинец. В конце девятого раунда Александр нанес Тайсону серии мощных ударов. Рефери отсчитал британцу нокдаун. А по окончании 12 раундов разделенным решением судей британец потерпел первое поражение в профи.

А 21 декабря 2024 года состоялся реванш между Александром и Тайсоном, который дался украинцу еще легче и завершился победой Усика единогласным решением судей со счетом 116:112. И крымчанин таким образом защитил звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO и IBO.

В перерыве между двумя мегасеримами с Джошуа и "Цыганским королем", в августе 2023 года украинец провел первый бой с Дюбуа в Польше и выиграл нокаутом в девятом раунде. А сам поединок, который должен был стать для Александра разминочным и держать его в тонусе, закончился скандалом. Ведь в пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар в нижнюю часть туловища, и тот оказался на канвасе.

Британец кричал, что попал сопернику в живот, и это должен быть нокдаун, если не нокаут, но рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой. Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Да и статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Буквально недавно Александр заявил, что ему осталось в боксе еще два поединка, включая нынешний против Дюбуа. Но уже несколько лет Усик думал о том, чтобы завершить карьеру и посвящать больше времени жене и своим четырем детям, которые всегда вдохновляли и поддерживали его.

Крымский боксер даже почву для выхода на пенсию себе подготовил – купил участок в Киевской области, где выращивает голубику и клубнику и подумывает приручить диких кабанов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что легенда бокса из России дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа.

РЕКЛАМА УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданных в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!