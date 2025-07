'Что происходит?' Перед боем Усик – Дюбуа произошла 'сумасшедшая ситуация'. Видео

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) рассказал о странном и смешном эпизоде, который произошёл во время дуэли взглядов с Даниелем Дюбуа. Чемпиона удивило, что британец и его тренер кричали противоположные лозунги прямо перед поединком.

Поединок принимает легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Дюбуа. Время начала – 23:30 по киевскому времени

"Это была какая-то сумасшедшая ситуация. Дюбуа стоит и говорит: "And new, and new!", а его тренер рядом орёт: "And still, and still!". Что происходит?" – вспомнил Усик в интервью The Ring.

Фразы "and the new" и "and still" используют ринг-анонсеры после боёв: первая означает, что титул завоевал новый чемпион, вторая – что действующий чемпион сохранил пояс.

Напомним, что в первом бою, который прошёл 26 августа 2023 года во Вроцлаве, украинец уверенно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Отметим, что несколько дней назад на битву взглядов перед боем с Даниэлем Дюбуа Александр Усик вышел в костюме с флагом Украины на рукаве. Однако порядок цветов на нем был нарушен: желтый сверху, синий — снизу. Болельщики вспомнили, что боксер уже появлялся с таким флагом ранее — в частности, перед реваншем с Фьюри.

