'Что он вообще сделал?' Россиянин, который желал Усику проиграть Фьюри, возмутился победой украинца

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров раскритиковал судейство реванша Александра Усика (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Представитель РФ выразил нелепое мнение о том, что украинский суперчемпион максимум свел бой к ничьей.

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Об это Гончаров, который до поединка 21 декабря откровенно желал поражения нашему соотечественнику из-за его позиции в отношении агрессии России, заявил в интервью порталу. По его словам, поединок был очень близким, но в конце более убедительно якобы смотрелся Фьюри.

"Говорить, что Усик выиграл… Ну не выиграл Усик этот бой. Кто говорит, что Александр выиграл, они смотрели другой бой. Что он вообще сделал? Минимальное количество точных ударов, многое – вскользь. Усик попадал, но Фьюри отвечал по корпусу. Тайсон много бил в грязном клинче, это тоже надо считать. Судьи решили так, но я с ними не согласен. Фьюри победил. Лучший расклад для Усика – это ничья", – сказал Гончаров.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксеру единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения Александру Усику в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века.

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