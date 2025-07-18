Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась требованиями украинки Ольги Харлан отстранить российских фехтовальщиков от чемпионата мира-2025. Депутатка Государственной думы призвала международные федерации "проявлять жесткость" в отношении наших соотечественников.

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Об этом Журова заявила в комментарии "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина пришла в восторг от решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить к ЧМ-2025 действующих офицеров российской армии и доверенное лицо диктатора Владимира Путина (Софью Великую и Яну Егорян. – Ред.).

"Было очевидно, что Украина начнет выступать против допуска российских фехтовальщиков. Прямо к гадалке не ходи. Это завуалированная недобросовестная конкуренция. А самой Харлан такая активность и сбор подписей против русских принесет славу и почет на Украине. Она делает это для того, чтобы показать, что активно борется против России. Международные федерации должны проявлять жесткость и не идти на поводу у украинцев", – сказала Журова.

Ранее Харлан жестко раскритиковала FIE за допуск россиян к чемпионату мира по фехтованию, а также до этого отказалась выступать на мундиале.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина резко раскритиковала FIE за допуск российских спортсменов на условиях, которые прямо противоречат требованиям Международного олимпийского комитета (МОК).

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