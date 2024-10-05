Чемпион Суперлиги Favbet начал новый сезон с уверенной победы

В субботу, 5 октября, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet играются очередные матчи регулярного сезона. В стартовом поединке дня действующий чемпион "Днепр" победил "Кривбасс" 83:48.

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Кривбасса хватило на одну четверть играть на равных с Днепром, впрочем, днепряне все равно выиграли десятиминутку 21:18. А вот дальше на площадке было полное доминирование хозяев, выигравших вторую четверть 29:5 и фактически уже тогда снявших вопрос о победителе.

После большого перерыва, затянувшегося почти на час из-за воздушной тревоги, ход игры не изменился. Днепр выиграл третью четверть 19:7, доказал свое преимущество почти до 40 очков. В четвертой четверти Владимир Коваль дал поиграть молодым своим игрокам, из-за чего гости даже выиграли десятиминутку.

Самым результативным игроком матча стал Даниил Сипало, набравший 18 очков и собравший 9 подборов. Тимофеенко и Тарасенко также не хватило одной подборки к дабл-даблу. У Кривбасса больше всего очков набрал Михаил Бублик – 11.

Завтра, 6 октября, Днепр будет дома принимать Черкаськи Мавпы, а Кривбасс отправится в гости в Запорожье.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, Шинник

Днепр – Кривбасс 83:48 (21:18, 29:5, 19:7, 14:18)

Днепр: Сипало 18+9 подборов, Тимофеенко 13+9 подборов, Конев 5, Закурдаев 2, Горобченко 7+5 передач – спорт; Тарасенко 13+9 подборов, Колдомасов 10, Загреба 8, Дубоненко 5, Сорочан 2+5 передач, Орешник 0, Кочерга 0

Кривбасс: Бублик 11+5 подборов, Ловингс 4, Василенко 0, Водолазский 7, Хант 9+6 подборов – старт; Быков 7, Рыкунов 3, Бибиков 3, Мельник 2, Пестик 2, Кундык 0