'Будет концом его карьеры': экс-чемпион мира рассказал, как Фьюри побить Усика в реванше

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч выразил уверенность в том, что второе поражение Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) от Александра Усика (22-0, 14 КО) заставит Цыганского короля завершить карьеру. При этом в реванш с украинцем у британца будут шансы на победу, ведь речь идет о супертяжелом весе.

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Такое мнение Фроч выразил в интервью talkSport. По словам бывшего боксера, его соотечественнику следует быть более тяжелым в реванше с Усиком, чем это было в первом поединке, когда Тайсон затянул почти на 119 кг. При этом Карл сомневается в том, что Фьюри будет готов к 12 раундам активной работы.

"Если он проиграет этот бой, это, вероятно, будет концом его профессиональной боксерской карьеры, если только его не заинтересует бой с Энтони Джошуа в 2025 году. Это бокс в супертяжелом весе, так что у Тайсона всегда будет шанс. Возможно, он мог бы весить немного больше. Фьюри нужно быть в лучшей форме. Ему нужно наносить больше ударов, более последовательно, раунд за раундом. Проблема в том, что если он начнет хорошо, то во второй половине боя он может выдохнуться. Я не думаю, что он физически сможет выдержать 12 раундов", – сказал Фроч.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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