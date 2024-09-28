Больше не будет. СМИ узнали о кардинальном решении Реброва по сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров больше не будет вызывать в национальную команду знаменитых футболистов Андрея Ярмоленко и Сергей Сидорчука, сообщает ТаТоТаке. Эту же информацию у себя в Telegram-канале подтверждает журналист Игорь Бурбас,
Сообщают, что Ярмоленко и Сидорчук не получат вызовы на октябрьские матчи Лиги наций. Сидорчука заменит Криськив ("Шахтер"), а вместо Ярмоленко будет играть Гуцуляк ("Днепр-1").
Также по сообщению ТаТоТаке, вместо травмированного Зинченко Ребро вызовет в сборную Богдана Михайличенко из "Полесья".
Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии. В следующем поединке подопечные Реброва будут противостоять Грузии 11 октября.
После двух поражений в сентябре тренер команды ответил на вопрос о своей отставке. По этому поводу выступил и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно о смертельной трагедии в семье Сергея Реброва.
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