Больше не будет. СМИ узнали о кардинальном решении Реброва по сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров больше не будет вызывать в национальную команду знаменитых футболистов Андрея Ярмоленко и Сергей Сидорчука, сообщает ТаТоТаке. Эту же информацию у себя в Telegram-канале подтверждает журналист Игорь Бурбас,

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Сообщают, что Ярмоленко и Сидорчук не получат вызовы на октябрьские матчи Лиги наций. Сидорчука заменит Криськив ("Шахтер"), а вместо Ярмоленко будет играть Гуцуляк ("Днепр-1").

Также по сообщению ТаТоТаке, вместо травмированного Зинченко Ребро вызовет в сборную Богдана Михайличенко из "Полесья".

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии. В следующем поединке подопечные Реброва будут противостоять Грузии 11 октября.

После двух поражений в сентябре тренер команды ответил на вопрос о своей отставке. По этому поводу выступил и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно о смертельной трагедии в семье Сергея Реброва.

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