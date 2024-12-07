БК 'Ривне' выиграл у 'Запорожья' в Суперлиге Favbet

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 7 декабря, состоялся очередной матч регулярного сезона Суперлиги Favbet. БК "Ривне" добыл победу над Запорожьем в Луцке. Игра завершилась со счетом 82:72 в пользу ровенчан.

Видео дня

БК "Ривне" не досчитался в составе двух американских легионеров: Айзея Фуллер получил травму в кубковых баталиях, а Маркуэл Бизли покинул команду. Запорожцы потеряли из-за проблем со спиной бигмена Сергея Скирю, еще перед Кубком Украины покинул клуб американец Абулрахман Бах. Но в Луцке вернулся на площадку капитан Максим Никитин.

В первой четверти шла равная ожесточенная борьба, но ближе к ее завершению вперед вышли номинальные хозяева и ушли на перерыв с уверенным преимуществом в счете +11. Во втором периоде игра снова была ровной, ее сумели минимально выиграть баскетболисты тренера Валерия Плеханова (20:19).

После второго перерыва лидер не изменился, подопечные Михаила Переверзия сумели увеличить преимущество до 12 очков, но БК Запорожья держалось в игре до самого завершения поединка, далеко не отпуская в счете соперника. Ровенчане одержали заслуженную победу, большую часть встречи лидируя в счете.

Запорожье уверенно выиграло щит (48:31), но допустило гораздо больше потерь (24:16). Ривне прошлого матча было точнее (45%-41%).

Самым эффективным игроком стал американский центровый Род Браун, который к 20 очкам добавил 6 подборов и 5 перехватов. Также у ровенчан стоит отметить игру защитника Алексея Соловьева (15 очков + 5 передач). Лучше всего у номинальных гостей сыграл бигмен Илья Дмитренко, которому только одного подбора не хватило до дабл-дабла – 17 очков + 9 подборов + 4 блок-шота. Его одноклубник Андрей Хохоник был близок к трипл-даблу – 12 очков + 8 подборов + 7 передач.

Напомним, игровой день продолжит матч Старый Луцк-Университет - БК Днепр. Начало этой встречи в Луцке – в 18.00 по Киеву.

Регулярный чемпионат Суперлиги Favbet

7 декабря. ОДЮСШ, Луцк

Ривне-ОШВСМ - БК Запорожье 82:72 (28:17, 20:19, 19:17, 16:18)

Ривне : Браун 20 + 6 подборов + 5 перехватов, Соловьев 15 + 5 подборов, Тимощук 12 + 5 подборов + 5 передач, Головчик 6, Рябой 3 + 8 подборов - старт; Поносов 13, Герасимчук 10, Шептицкий 2, Гарбар 1, Кравченко 0

Запорожье: Дмитренко 17+9 подборов + 4 блок-шота, Хохоник 12+8 подборов + 7 передач - 5 потерь, Кабанов 11, Никитин 7+9 подборов, Новиков 3 – старт; Николайчук 11, Величко 9, Петренко 2, Буц 0, Суркис 0