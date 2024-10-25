БК 'Ривне' в тяжелом матче дома обыграл 'Старый Луцк' в Суперлиге Favbet

"Ривне" на своей площадке одержало тяжелую победу над "Старым Луцком" со счетом 61:52 в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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"Старый Луцк" очень неудачно начал игру, не набрав ни одного очка за первые пять минут, но и у "Ривного" не все удавалось в атаке - 8:0. Вообще, в первой половине игры командам очень трудно удавалось набирать очки. На большой перерыв команды пошли при счете 27:17 в пользу "Ровно". 44 очка на двоих – наименее результативная половина матча в Суперлиге с декабря 2022 года. При этом обе команды имели показатель реализации трехочковых – 1/15.

В третьей четверти "Старый Луцк" ускорил свою игру и это дало результат – теперь уже гости пятиминутку выиграли 10:2, сравняли счет и перехватили инициативу. В этот момент "Ривне" потеряло контроль над игрой, но два своевременных трехочковых Фуллера помогли команде вернуть преимущество и на последний перерыв уйти с +4.

В последней четверти "Ривне" хоть и на незначительном расстоянии, но было впереди и в целом спокойно удержало победу.

Главным показателем, который обеспечил хозяевам победу, стало их преимущество на подборах – 55:33, в том числе жители выиграли 28 подборов на чужом щите.

Самым результативным в матче стал Айзея Фуллер с 19 очками, у Рода Брауна 16 очков и 9 подборов. У "Старого Луцка" Аарон Ридли записал в актив 17 очков.

"Ривне" выиграло четвертый мяч из пяти и вышел в лидеры турнирной таблицы, тогда как "Старый Луцк" потерпел четвертое поражение.

В понедельник, 28 октября команды проведут еще одну встречу, но уже в Луцке.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Ривне, ДЮСШ-4

"Ривне" – "Старый Луцк" 61:52 (13:6, 14:11, 17:23, 17:12)

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