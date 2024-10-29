Поговорим о наших командах, выступающих на европейской арене. Два наших клуба играют в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом сезоне оба кубковых турнира проходят в новом формате, в обоих выступают по 36 клубов.

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Напомню соперников "Шахтера" в самом престижном клубном турнире: "Болонья", "Аталанта" (оба – Италия), "Арсенал" (Англия), "Боруссия" Дортмунд, "Бавария" (оба – Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПСВ (Нидерланды), "Брест" (Франция).

"Горняки" уже сыграли три матча. Вот их результаты: "Болонья" - 0:0, "Аталанта" - 0:3, "Арсенал" - 0:1. Впереди еще пять игр: "Янг Бойз" (6 ноября), ПСВ (27 ноября), "Бавария" (10 декабря), "Брест" (22 января), "Боруссия" Дортмунд (29 января).

Соперниками "Динамо" в Лиге Европы являются "Лацио", "Рома" (оба – Италия), "Хоффенхайм" (Германия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Виктория Плзень" (Чехия), РФШ (Латвия).

Три матча киевляне уже провели. Вот их результаты: "Лацио" (0:3), "Хоффенхайм" (0:2), "Рома" (0:1). Впереди еще пять игр: "Ференцварош" (7 ноября), "Виктория Плзень" (28 ноября), "Реал Сосьедад" (12 декабря), "Галатасарай" (21 января), РФШ (30 января).

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В чемпионате Лиги наций УЕФА 2024/2025 сборная Украины, выступающая во втором дивизионе (Лига В), провела уже четыре матча. Вот их результаты: Украина – Албания – 1:2, Чехия – Украина – 3:2, Украина – Грузия – 1:0, Украина – Чехия – 1:1. Два заключительных матча в группе В1 Лиги наций сборная нашей страны проведет в ноябре: 16-го числа со сборной Грузии и 19-го – со сборной Албании.

Напомню, после четырех сыгранных матчей в активе сборной Украины 4 очка и последнее место в группе. Напомню, победители групп получают право перейти в элитный дивизион, команды, которые окажутся в своих квартетах на вторых местах, проведут стыковые матчи со сборными, занявшими третьи места в группах элитного дивизиона, за право перехода в Лигу А. Аутсайдеры своих групп понизятся в классе.

Ждем успешного продолжения

Кто радует, так это молодежная сборная Украины. Подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы после сентябрьской победы в гостях над командой Северной Ирландии (2:1) досрочно обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2025 (U21), который пройдет в Словакии. Это была восьмая победа наших ребят в восьми матчах. И два заключительных матча, против Англии (1:2) и Сербии (0:1), уже никакого турнирного значения не имели.

Юношеская сборная Украины U19 (футболисты не старше 2006 года рождения) готовится к квалификации Евро-2025, который пройдет в Румынии. В финальном турнире выступят восемь сборных. В отборочном турнире, матчи которого пройдут в Нидерландах 13-го, 16-го и 19-го ноября, нашими соперниками будут хозяева, Словения и Казахстан.

В составе нашей сборной, которую тренирует Дмитрий Михайленко, вместе с игроками украинских клубов ("Динамо", "Шахтер", "Рух", "Металлист", "Колос", "Александрия", "Черноморец") выступают и их ровесники, играющие за рубежом – в "Шленске" (Польша), "Фортуне", "Байере", "Падерборне" (все – Германия), "Уотфорде" (Англия), "Генте" (Бельгия).

Обладатель Кубка Украины определится в мае

На внутренней нашей футбольной арене идет напряженная борьба не только за чемпионские медали в Премьер-лиге, но и за Кубок Украины-2024/2025. Тем временем определились участники 1/8 финала. На этом этапе 30 октября встречаются: ЮКСА (Тарасовка) – "Александрия", "Пробой" (Городенка) – "Буковина" (Черновцы), "Рух" (Львов) – "Карпаты" (Львов), "Верес" (Ровно) – "Оболонь" (Киев), "Виктория" (Сумы) – ЛНЗ (Черкассы), "Ворскла" (Полтава) – "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк) – "Заря" (Луганск), "Полесье" (Житомир) – "Кривбасс" (Кривой Рог).

Финал назначен на 14 мая, место его проведения пока не определено.