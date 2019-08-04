"Звонит каждый день": Зеленский признался, чем обидел маму

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что не виделся с родителями около двух с половиной месяцев.

В комментарии журналистам во время визита в Трускавец он отметил, что последний раз видел родных еще на инаугурации, 21 мая.

"Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не беру трубку. Увижу их... Они прилетят увидеть внуков после 9 [августа]" - рассказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский не лишен свободного времени. Так, недавно президент был замечен на концерте "Лиги смеха" в Одессе, а позже в этом же городе отдохнул на пляже.

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