Супер-звезды нашли способ фотографироваться так, чтобы не было видно морщин

Таша Адамович Общество 03:00, 12.11.2020

Популярные в соцсетях модели и знаменитости активно используют позу, благодаря которой на фото не видно морщин на лицах.

Первой "натуральную подтяжку лица" – The Natural Facelift – использовала Кайли Дженнер, сообщает The Sun. 23-летняя предприниматель опубликовала фото в такой позе в своем Instagram.

Она сфотографирована в купальнике лицом к камере. Обе руки девушка положила на голову, слегка оттянув волосы назад.

После такой нехитрой манипуляции кожа на лбу также натягивается, и морщины не видны.

Кайли Дженнер
Instagram Кайли Дженнер
Джорджия Харрисон
Instagram Джорджия Харрисон
Маура
Instagram Маура
Молли-Мэй
Instagram Молли-Мэй

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Кайли Дженнер поделилась с поклонниками фото, на котором изображена без косметики на лице. В Instagram-сториз звезда опубликовала снимок до и после макияжа. На первой фотографии девушка использовала Instagram-маску, которая выровняла тон ее кожи.

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