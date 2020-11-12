Супер-звезды нашли способ фотографироваться так, чтобы не было видно морщин

Популярные в соцсетях модели и знаменитости активно используют позу, благодаря которой на фото не видно морщин на лицах.

Первой "натуральную подтяжку лица" – The Natural Facelift – использовала Кайли Дженнер, сообщает The Sun. 23-летняя предприниматель опубликовала фото в такой позе в своем Instagram.

Она сфотографирована в купальнике лицом к камере. Обе руки девушка положила на голову, слегка оттянув волосы назад.

После такой нехитрой манипуляции кожа на лбу также натягивается, и морщины не видны.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Кайли Дженнер поделилась с поклонниками фото, на котором изображена без косметики на лице. В Instagram-сториз звезда опубликовала снимок до и после макияжа. На первой фотографии девушка использовала Instagram-маску, которая выровняла тон ее кожи.