Звездопад Персеиды начинается 17 июля: когда и где смотреть
С пятницы, 17 июля, в небе появится самый яркий и насыщенный звездопад 2020 года – метеорный поток Персеиды.
Звездопад продлится до 24 августа, а его интенсивность может достигать 200 метеоров в час. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать об этом астрономическом явлении, а также когда и где его можно наблюдать.
Звездопад Персеиды: что это?
Персеиды – это один из самых мощных метеорных потоков, который можно наблюдать каждый год в августе со стороны созвездия Персея.
Образуется звездопад в момент, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта – Таттла. Эти частицы – размером всего с песчинку и сгорают в атмосфере нашей планеты, образовывая звездопад. Интенсивность потока постепенно возрастает, достигает пика, а затем падает.
Когда и где смотреть звездопад
В 2020 году Персеиды появятся в небе 17 июля; звездопад продлится до 24 августа. Пик метеорного потока придется на 12 и 13 августа, когда он будет максимально заметным и активным.
Самый пик можно наблюдать в ночь на 13 августа около 2-3 часов ночи, перед рассветом. Если погода ясная, можно увидеть около 60 вспышек в час.
Лучше всего наблюдать звездопад Персеиды в местности, удаленной от огней города, желательно на открытом пространстве: в лесу, степи, на берегу моря, реки или озера. При этом самые яркие метеоры можно будет рассмотреть даже в городе в темное время суток.
Как посмотреть Персеиды онлайн
Те, кто не смогут по тем или иным причинам увидеть метеорный поток вживую, смогут наблюдать зрелище онлайн: трансляция будет вестись, в частности, на сайте и в YouTube NASA.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в мире делятся фантастическими кадрами одного из древнейших звездопадов.