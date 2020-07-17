Звездопад Персеиды начинается 17 июля: когда и где смотреть

Звездопад Персеиды можно наблюдать каждый год в августе со стороны созвездия Персея. Pixabay

С пятницы, 17 июля, в небе появится самый яркий и насыщенный звездопад 2020 года – метеорный поток Персеиды.

Звездопад продлится до 24 августа, а его интенсивность может достигать 200 метеоров в час. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать об этом астрономическом явлении, а также когда и где его можно наблюдать.

Звездопад Персеиды: что это?

Персеиды – это один из самых мощных метеорных потоков, который можно наблюдать каждый год в августе со стороны созвездия Персея.

Образуется звездопад в момент, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта – Таттла. Эти частицы – размером всего с песчинку и сгорают в атмосфере нашей планеты, образовывая звездопад. Интенсивность потока постепенно возрастает, достигает пика, а затем падает.

Персеиды – один из самых мощных метеорных потоков, который можно наблюдать каждый год в августе Pixabay

Когда и где смотреть звездопад

В 2020 году Персеиды появятся в небе 17 июля; звездопад продлится до 24 августа. Пик метеорного потока придется на 12 и 13 августа, когда он будет максимально заметным и активным.

Самый пик можно наблюдать в ночь на 13 августа около 2-3 часов ночи, перед рассветом. Если погода ясная, можно увидеть около 60 вспышек в час.

Лучше всего наблюдать звездопад Персеиды в местности, удаленной от огней города, желательно на открытом пространстве: в лесу, степи, на берегу моря, реки или озера. При этом самые яркие метеоры можно будет рассмотреть даже в городе в темное время суток.

Лучше всего наблюдать звездопад Персеиды вдали от города WRAL TV

Как посмотреть Персеиды онлайн

Те, кто не смогут по тем или иным причинам увидеть метеорный поток вживую, смогут наблюдать зрелище онлайн: трансляция будет вестись, в частности, на сайте и в YouTube NASA.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в мире делятся фантастическими кадрами одного из древнейших звездопадов.