Звездопад Персеиды 2019: появились первые фото и видео

Самый главный звездопад лета-2019 – Персеиды – в ночь с 12 на 13 августа прошел свой пик. Тепер он пойдет на спад, хотя и не завершится.

Наблюдать за ним можно, не выходя из дома. Трансляции метеорного дождя ведут с разных уголков планеты. В сети уже появились первые кадры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В этом году количество метеоров значительно меньше, чем в прошлом. Так, если в 2018 году было около 200 метеоров в час, то в 2019 году их частота колеблется от 60-70 метеоров в час.

