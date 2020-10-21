Звездопад Ориониды: 21-22 октября украинцы смогут увидеть пик метеорного потока

Звездопад Ориониды достигнет своего пика в ночь с 21 на 22 октября. Так, жители стран Северного полушария, включая Украину, смогут увидеть поток метеоров, состоящий из кусочков кометы Галлея.

При этом свечение Луны будет достаточно тусклым, что поспособствует лучшему наблюдению ярких полос в небе. Во время пика Орионид можно увидеть около 20 метеоров в час, падающих со скоростью 66 километров в секунду.

Ориониды – быстрые белые метеоры, но иногда встречаются и разноцветные: красные, жёлтые, оранжевые, сине-зелёные.

Наблюдать звездопад, который начался в середине октября, можно будет до начала ноября. Лучше всего это делать после полуночи и до рассвета в местах с небольшим световым загрязнением на открытом пространстве: в лесу, степи, на берегу водоемов.

Свое название метеорный поток получил благодаря тому, что его метеоры кажутся вылетающими из созвездия Ориона – выше и левее яркой оранжевой звезды Бетельгейзе.

На самом деле яркое зрелище представляет собой кусочки кометы Галлея. Ее не видно с нашей планеты, но она оставляет за собой след в Солнечной системе. Каждый год Земля проходит через это поле, а в мае нас ожидает другая часть этого же поля, что позволит наблюдать метеорный поток Аквариды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли источник таинственного сигнала из космоса.