Зверства педофилов в Украине: украинцы предложили решение проблемы

В последнее время участились чудовищные случаи с педофилами в Украине, из-за чего в обществе растет агрессия.

OBOZREVATEL решил узнать у читателей, что нужно делать с людьми, которые наносят вред здоровью детей.

Большая часть респондентов (44%) крайне агрессивно настроена против педофилов. Люди считают, что в данном случае поможет только возвращение смертной казни.

Недалеко в своих суждениях ушли еще 30% опрошенных. По их мнению, нужно проводить химическую кастрацию извращенцев, чтобы искоренить зло, которое они наносят детям.

В свою очередь, 20% украинцев уверены, что наказание в виде тюрьмы для таких людей может сработать.

И всего 5% респондентов считают действия педофилов психической болезнью, которую нужно лечить в соответствующих заведениях. Всего в опросе участвовали 13308 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, педофил затащил 8-летнюю девочку в кукурузное поле в Киевской области и насиловал на глазах у маленького братика, которому закрывал рот, чтобы тот не кричал.