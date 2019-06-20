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Зверское убийство 11-летней Даши: Раду призвали ужесточить наказание педофилов

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После жесткого убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко на сайте Верховной Рады появилась петиция с требованием усилить защиту детей от сексуального насилия.

В документе, опубликованном на сайте парламента, предлагается ускорить принятие законопроекта №6607, который вводит Единый реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления против детей.

Доступ к нему будут иметь правоохранители и Министерство юстиции, а также руководители учебных заведений.

Проект закона усиливает ответственность за половые преступления против детей и вводит добровольную химическую кастрацию по примеру США, Канады и стран Европы.

Убитая Даша

Убитая Даша

Национальная полиция Одесщины

Новости
Затворник и лжец: что известно о подозреваемом в убийстве Даши Лукьяненко

С призывом поддержать петицию на своей странице в Facebook выступил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. В качестве примера он привел так называемый Закон Меган, принятый в Штатах в 1996 году после зверского убийства семилетней Меган Канка.

"Может, все таки примем закон Дарьи Лукьяненко и ради памяти той же Алины Васютиной из Горника, которая два года назад была изнасилована и убита подонком? Сколько еще детей мы должны потерять?" – обратился Аброськин.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге туда.

  • Девочку круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

  • 19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. Оно находилось в выгребной яме односельчанина убитой, 22-летнего парня. Он стал главным подозреваемым.

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина
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за такие преступления должна быть смертная казнь.
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