Зверское убийство 11-летней Даши: Раду призвали ужесточить наказание педофилов

После жесткого убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко на сайте Верховной Рады появилась петиция с требованием усилить защиту детей от сексуального насилия.

В документе, опубликованном на сайте парламента, предлагается ускорить принятие законопроекта №6607, который вводит Единый реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления против детей.

Доступ к нему будут иметь правоохранители и Министерство юстиции, а также руководители учебных заведений.

Проект закона усиливает ответственность за половые преступления против детей и вводит добровольную химическую кастрацию по примеру США, Канады и стран Европы.

Убитая Даша Национальная полиция Одесщины

С призывом поддержать петицию на своей странице в Facebook выступил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. В качестве примера он привел так называемый Закон Меган, принятый в Штатах в 1996 году после зверского убийства семилетней Меган Канка.

"Может, все таки примем закон Дарьи Лукьяненко и ради памяти той же Алины Васютиной из Горника, которая два года назад была изнасилована и убита подонком? Сколько еще детей мы должны потерять?" – обратился Аброськин.

Как писал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге туда.

Девочку круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. Оно находилось в выгребной яме односельчанина убитой, 22-летнего парня. Он стал главным подозреваемым.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!