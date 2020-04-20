Запад Украины всколыхнуло землетрясение: может быть до 7 баллов
На Закарпатье в районе Ужгорода 19 апреля произошло сразу два землетрясения. Первый толчок равняется 3,1 балла по шкале Рихтера, второй – 1,5 балла.
Жители Закарпатья жалуются, что у них звенела посуда в шкафах, а пол уходил из-под ног. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
Нас немного потрясло
Как рассказал OBOZREVATEL замдиректора по научной работе Института геофизики НАН Украины Александр Кендзер, первый толчок в 3,1 балла по шкале Рихтера приравнивается землетрясению в 2-3 балла по шкале Меркалли (именно по ней оценивается уровень разрушений).
Такие толчки могли почувствовать люди, живущие на верхних этажах домов.
"Нас немного потрясло, несколько секунд все это продолжалось. Все спали, я встала и вдруг смотрю – в зеркале мое отражение стало слегка плавать, и под ногами пол чуть стал ходить. Сначала подумала, голова закружилась. Потом поняла, что видно где-то землетрясение", – рассказала Галина из Виноградово.
"Всего несколько секунд это продолжалось, я лежала еще в кровати, и вдруг она подо мной стала немного ходить. Мама говорит, землетрясение, у нее вроде посуда в шкафу зазвенела", – говорит Александра, тоже из Виноградово.
На Закарпатье может быть до 7 баллов
Что касается прогнозов, когда ждать землетрясения, то Кендзер говорит, что предсказать их пока невозможно.
Разве что можно посмотреть, какой мощности могут быть толчки. Так, в районе Закарпатья самое мощное землетрясение может равняться 7 баллам по шкале Меркалли.
"Эта информация показана на картах общего сейсмического районирования территории Украины. На них видно, что в районе, где сейчас произошло землетрясение, там могут быть сейсмические события интенсивностью 7 баллов на грунтах второй категории. Вся шкала разделена на 12 баллов, естественно, 7 баллов – это где-то посередине. При таком землетрясении, если здания построены хорошо, они сейсмостойкие и не должны разрушаться. А вот с ветхими хибарами может всякое произойти", – говорит Кендзер.
Землетрясения в 6-7 баллов по шкале Рихтера на Закарпатье за последние почти 100 лет происходили 14 раз. В последний раз это было в Берегово 23 ноября 2006 года.
Последнее землетрясение на Закарпатье произошло в Тячеве 19 июля 2015 года. Оно соответствовало 3 баллам по шкале Рихтера. Впрочем, на Закарпатье постоянно происходят небольшие землетрясения, их может насчитываться до 20 в год.