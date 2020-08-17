Я не про Кузьму, я про ценности. Высокое, самое почетное звание Герой Украины, все больше и больше обесценивается. Скоро эту награду будут раздавать просто так. Ну чтобы порадовать человека к юбилею. Это как подарить красивый канцелярский набор, ну или дорогой бумажник.

Кузьма певец? Да, певец. Окей! Давайте наградим званием Герой Украины всех певцов. Вон Славко сколько хороших, очень хороших песен спел. И только лишь он? Десятки украинских исполнителей вложили свою лепту на этой ниве. (А как класснодевочка с тарелкой на голове спела Гимн Украины год назад).

Кузьма был волонтером? Конечно был. Как и сотни тысяч украинцев. Многие до сих пор таскают помощь на фронт.

Музыкант, волонтер и патриот Кузьма погиб в ДТП? Погиб. Трагедия для родных и близких. Но будем считать, сколько украинских воинов погибли с оружием в руках? Адским летом четырнадцатого и суровой зимой пятнадцатого. Те солдаты, сержанты и офицеры, про которых никто не знал. Да и не узнает уже.

Каждый… Я не побоюсь этого слова, КАЖДЫЙ из них достоин звания Героя. Ведь мог дрогнуть, отступить, закатить истерику в ДАПе или на Саур-Могиле. Дескать "не моя война… я передумал… мне страшно… хочу домой". Но стояли до последнего. Передавали в эфир просьбу позаботится о семье, прощались по телефону с матерью и женой, но стояли, вцепившись в свою землю. До последней секунды жизни. Спросите каждого комбата, из тех, кто начал войну в четырнадцатом, сможет ли он назвать десять фамилий Героев? Он вам назовет триста. И за каждого парня распишется кровью. Но те ребята так и остались не отмеченными. Посмертный орден "За мужество" для родителей. И всё… Да и то иногда приходилось просить помощи в Киеве, чтобы выписали пиздюлей бригадным штабистам, бо им все некогда оформить наградные на "посмертно".

Почему так происходит? Да потому что, не попиаришься на них. Не того размера фигура, а значит и проценты собственного рейтинга даже не шелохнуться. Действительно, кто такой разведчик Ярослав Журавель и кто такой певец Кузьма? А парень, который трижды возвращался в серую зону за своими, до сих пор не награжден. ВОООБЩЕ НИЧЕМ! Кто вспомнит сейчас его фамилию?... Ото ж!