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4 ноября • обновлено в 18:36
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"Зря обижается": Казарин пояснил, почему украинцы восстали против Зеленского

2.6т Читать материал на украинском

Протесты против президента Владимира Зеленского связаны с якобы отсутствием у него четкой позиции по разным государственным вопросам.

Такое мнение выразил журналист Павел Казарин, отметив, что еще в ходе предвыборной гонки Зеленский "превратился в зеркало, в котором каждый видел отражение собственных надежд".

"Президент сегодня обижается на протестные митинги в центре столицы. По-моему, зря. На улицу выходят те, кто полгода назад так и не получил ответы на самые главные вопросы", – считает журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг Зеленского резко упал всего за один месяц, однако уровень доверия украинцев к президенту все еще больше, чем к другим политикам Украины.

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Персоны
Павел Казарин Владимир Зеленский
Место
Украина
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семенов Александр
семенов Александр
Пока что "восстали" только тараканы,в голове у Казарина
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
семенов Александр, о, фабрика тупых выкупающихся троллей начала топить за ЗЕ!? Фууу.
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