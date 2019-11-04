"Зря обижается": Казарин пояснил, почему украинцы восстали против Зеленского

Протесты против президента Владимира Зеленского связаны с якобы отсутствием у него четкой позиции по разным государственным вопросам.

Такое мнение выразил журналист Павел Казарин, отметив, что еще в ходе предвыборной гонки Зеленский "превратился в зеркало, в котором каждый видел отражение собственных надежд".

"Президент сегодня обижается на протестные митинги в центре столицы. По-моему, зря. На улицу выходят те, кто полгода назад так и не получил ответы на самые главные вопросы", – считает журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг Зеленского резко упал всего за один месяц, однако уровень доверия украинцев к президенту все еще больше, чем к другим политикам Украины.

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