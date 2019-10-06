Франк-Вальтер Штайнмайєр, якого ми тут згадуємо незлим тихим словом, працює зараз Федеральним президентом Німеччини. Йому 63 роки.
Але вже кілька днів ми активно обговорюємо так звану "формулу Штайнайєра", яка у 2016 році, через невиконання "мінських угод", була запропонована тодішнім міністром МЗС Німеччини Штайнмайєром. Її суть зводиться до проведення на окупованих РФ територіях виборів згідно з українським законодавством. Вибори мають проводитись під наглядом ОБСЄ.
1 жовтня українська делегація підписала відповідні папери. Документ передбачає закріплення "спеціального статусу" ОРДЛО після проведення виборів на постійній основі. Також угода містить секретну частину, яку не було опубліковано.
Парадокс в тому, що Україна, Росія і сам Штайнмайєр трактують цю формулу по-різному. І, власне, тому відбувається в нашому інформаційному просторі те, що відбувається – від переможних реляцій до очікування великої війни.
А от краще, щоб ми про існування Штайнмайєра дізнались не у зв’язку з цією багатосумнівною формулою, а з інших причин.
У 2010 році тодішній депутат Бундестагу Штайнмайєр заявив, що відходить від справ на кілька місяців. Щоб стати донором нирки для дружини, яка тяжко хворіла і потребувала пересадки нирки.
Франк-Вальтер Штайнмайєр з дружиною
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Ельке Бюденбендер працювала суддею у адміністративних справах, була досить непублічною. Навіть залишила собі своє прізвище після шлюбу в 1995 році.
У 1996 році, після народження їхньої доньки Мерит, Ельке страждала на ниркову недостатність. Варіантів було небагато: діаліз кілька разів на тиждень протягом всього життя або трансплантація нирки. Однак, середній термін очікування нирки від донора у Німеччині займає від 5 до 7 років. Цього часу у Ельке не було.
І тоді чоловік Ельке, відомий політик, глава великої фракції в парламенті Німеччині, відходить від справ на деяких час і віддає свою нирку дружині.
Таким своїм вчинком він заслужив глибоку пошану німців. До речі, сам Штайнмайєр носить з собою спеціальну картку, яка підтверджує його згоду стати донором органів після смерті.
В студентські роки 24-річний Франк-Вальтер тяжко захворів і міг втратити зір. Його тоді врятувала ризикована операція з пересадки роговиці.
Чим для нас виявиться "формула", яка названа іменем досить відомого і авторитетного політика – врятованим життям чи тяжкою комою після невдалої операції?
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