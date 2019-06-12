При пожежі в психіатричній лікарні Одеси загинули 5 пацієнтів і медична сестра.

Країна щоденно безглуздо втрачає своїх громадян. Громадяни щоденно мають уражену безпеку.

В минулому році, внаслідок ДТП, загинуло 3,5 тисячі людей.

В тому ж 2018 році на пожежах загинуло 1 462 людини.

Станом на 1 червня, з початку 2019 року, на водоймах загинуло 274 людини. Що буде у розпал сезону?

За 9 місяців 2018 року 11 людей померло внаслідок отруєння грибами.

На кожні 100 тисяч людей припадає 17 самогубств.

На 100 тисяч населення припадає 11 випадків смертей від підробленого алкоголю.

Протягом минулого року на об’єктах інфраструктури АТ "Укрзалізниця" загинуло 338 осіб.

Це я оперую доступною статистикою із відкритих джерел.

Зараз почнеться сезон заготівлі овочів, фруктів, ягід на зиму. Почнеться стерилізація банок і знову десятки маленьких дітей вивертатимуть на себе виварки з окропом. І потім всім світом збиратимуть гроші на їхню реабілітацію. Тим, кому пощастить, якщо це слово доцільне, виживуть. Інші - загинуть.

А восени новини будуть кричати повідомленнями про отруєння чадним газом. І про смерті від нього цілими родинами.

Зовнішні причини посідають третє місце в структурі смертей. Кожна 20-та людина в Україні гине під дією тих чи інших зовнішніх факторів.

Тобто, українці гинуть не лише від хвороб. Хоча і тут ми теж маємо сумне лідерство серед європейських країн.

Українці гинуть від того, що питання безпеки людей знаходиться на одному із останніх місць не лише в структурі інтересів органів вдали і контролюючих структур. А, насамперед, ми самі часто не дбаємо про елементарні заходи власної безпеки.

Це дуже сумна тема. І вона не знаходиться в центрі суспільного інтересу.

Люди – не важливі. Народяться ще.

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