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"Зомбирование украинцев": в МВД призвали забрать лицензию у каналов Медведчука

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У телеканала NewsOne, который планировал устроить прямой телемост "Надо поговорить" с российскими пропагандистскими СМИ, необходимо отобрать лицензию на вещание в Украине.

Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире ObozTV.

"Вы можете себе представить, чтобы где-то в Тель-Авиве работал телеканал "Хезболлы"? Или, например, в Лондоне – "Исламского государства"? Это же нонсенс", – возмутился Шкиряк.

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Он подчеркнул, что NewsOne "вражеский телеканал", который "совершает вражескую информационную агрессию против украинской государственности".

"Завуалированно, хитро, манипулятивно… Но это то, что называется телевизионное зомбирование населения. Настраивание его против украинской государственности в сторону агрессора", – отметил советник главы МВД.

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По его мнению, Украина должна была еще в 2014-1015 годах принять необходимые меры для защиты своего информационного пространства.

"Информационные войны выигрывать не менее важно, чем войны в окопах... Будем откровенны: Путин проиграл войну в окопах. Еще в 2014-2015 году, ценой пролитой крови украинских героев и безвинно убитых украинских граждан, мы защитили свое государство от того, чтобы сегодня не было разделения как минимум по линии Днепра. По проекту "Русская весна", они хотели 9 областей оттяпать у Украины... Но информационное пространство осталось незащищенным. И это проблема", – рассказал Шкиряк.

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На вопрос ведущих, необходимо ли отобрать лицензию у телеканала NewsOne, Шкиряк ответил:

"Я убежден в этом. У всех телеканалов, которые на сегодняшний день работают против Украины, которые получил возможность купить представитель агрессора, т.е. кум Путина – Виктор Медведчук".

"Безусловно, тут должны быть четкие законодательные инициативы со стороны государства, которые должны были бы это отрегулировать. Будут ли они? Скажу честно, я на это, к большому сожалению, не надеюсь", – признал он.

Митинг у офиса NewsOne 8 июля

Митинг у офиса NewsOne 8 июля

lb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, анонсировал проведение 12 июля телемоста под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • Как объяснил NewsOne в своем заявлении, этот телемост якобы станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира".

  • Идея эфира с кремлевскими пропагандистами вызвала возмущение представителей власти и общественности.

  • В результате телеканал сообщил об отмене телемоста "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Национальный совет по вопросам радио и телевидения на внеочередном заседании постановил начать проверку NewsOne на предмет государственной измены.

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Темы
Телемост с Россией Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Теги
телемост ньюзван СМИ пропаганда российские телеканалы
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Закон Порядок
Закон Порядок
шо не дол6ое6-то францюватый с зу
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