Пока некоторые из наших можновладцев думают о том, что с вооруженными и одурманенными нацисткой пропагандой рф дикарями можно договориться о мире, я немножко покажу реалий. Ну, а если быть более точным, то покажу внутренние документы макак дыныры, согласно которым за деньги русских налогоплательщиков зомбируют детей оккупированного рф Донбасса.
Обратите внимание на то, что детей Донбасса в 10 классе школ уже учат стрелять. Точнее убивать. Как думаете, кого конкретно учат убивать макаки дыныры несовершеннолетних детей? Не слышу.
Также прошу обратить внимание на 2 фото ниже, ибо тут вообще дичь - как можно просить детей "показать процессы "государственного строительства" дыныры и лыныры"? Сколько нужно выпить, чтобы на огрызках Донецкой и Луганской областей увидеть "государства"?
Эпилог. Я б на месте новой власти задумался не над примирением, а о денацификации региона, которую нужно будет проводить в обязательном порядке, включая детей. Ни предыдущая власть Украины, ни нынешняя, упорно не хотят делать абсолютно ничего в плане ликвидации вируса русского мира в головах людей и абсолютно не готовы к денацификации Донбасса по примеру нацистской Германии.
И да - это я как житель Донецка говорю - денацификация нужна. Очень. Иначе школьники будут убивать.
На этом все. Спасибо за внимание.
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