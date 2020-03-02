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2 марта • обновлено в 08:14
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Фаш*к Донецкий
Фаш*к Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

Зомбирование детей на Донбассе. Документы

Пока некоторые из наших можновладцев думают о том, что с вооруженными и одурманенными нацисткой пропагандой рф дикарями можно договориться о мире, я немножко покажу реалий. Ну, а если быть более точным, то покажу внутренние документы макак дыныры, согласно которым за деньги русских налогоплательщиков зомбируют детей оккупированного рф Донбасса.

Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы

Обратите внимание на то, что детей Донбасса в 10 классе школ уже учат стрелять. Точнее убивать. Как думаете, кого конкретно учат убивать макаки дыныры несовершеннолетних детей? Не слышу.

Новости
Хозяин зоны "ДНР"

Также прошу обратить внимание на 2 фото ниже, ибо тут вообще дичь - как можно просить детей "показать процессы "государственного строительства" дыныры и лыныры"? Сколько нужно выпить, чтобы на огрызках Донецкой и Луганской областей увидеть "государства"?

Зомбирование детей на Донбассе. Документы
Зомбирование детей на Донбассе. Документы

Эпилог. Я б на месте новой власти задумался не над примирением, а о денацификации региона, которую нужно будет проводить в обязательном порядке, включая детей. Ни предыдущая власть Украины, ни нынешняя, упорно не хотят делать абсолютно ничего в плане ликвидации вируса русского мира в головах людей и абсолютно не готовы к денацификации Донбасса по примеру нацистской Германии.

И да - это я как житель Донецка говорю - денацификация нужна. Очень. Иначе школьники будут убивать.

На этом все. Спасибо за внимание.

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Автор
Фаш*к Донецкий Фаш*к Донецкий
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-зомбирование детей на украине
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Курсант Дмитрий
Курсант Дмитрий
Фашика бомбануло!) В каждом государстве есть НВП. Что в этом такого?!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"И да - это я как житель Донецка говорю" Трупы не разговаривают, приду@рок.
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