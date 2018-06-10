"Золотые кресты стоят денег": в Раде объяснили проблему с автокефалией

У России есть инструменты, чтобы противодействовать автокефалии украинской церкви.

Об этом OBOZREVATEL сообщил постоянный представитель Кабинета министров в парламенте, народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

"Церковь - это большой бизнес. Есть, конечно, красивый антураж, но золотые кресты стоят денег. И они в принципе не покупаются церковниками, а дарятся. И служители церкви точно такие же люди, как и любые другие. А там существуют такие же правила игры, как и во всем остальном мире", - отметил Денисенко.

По его словам, есть большие надежды на получение томоса об автокефалии.

"Я очень боюсь что-то загадывать на эту тему. Говорить о том, что я уверен, к сожалению, я не могу. Есть ли у меня большие надежды? Да, они есть", - подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко придумал, как церковь поможет реформам.