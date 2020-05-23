Друзья, есть одна очень интересная тема, которую в комментариях к одному из недавних постов подкинул мой постоянный читатель и которую я не могу обойти стороной) Думаю, вы уже замечали, что в комментариях к постам с фотоснимками СССР разного периода обязательно появляется кто-то, кто напишет что-то вроде "это уже не СССР! Это снимки восьмидесятых годов!" Или наоборот — "Это пятидесятые годы! Время послевоенной разрухи и голода, чего вы хотите!".

Что самое смешное — если собрать эти высказывания в единую периодизацию, то окажется, что никакого "Золотого века СССР", когда все были счастливы, жили по 140 лет, а из кранов текло исключительно Советское шампанское — не было вовсе. Все семь неполных десятилетий существования СССР люди жили плохо и бедно, но на каждый из этих периодов у фанатов СССР находятся какие-то оправдания. Они почему-то не видят, что виной всему была сама советская власть, выдумывая какие-то внешние причины бедности и разрухе, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — разбираем высказывания фанатов СССР обо всех периодах существования советской власти.

Итак, вот примерно следующее пишут поклонники СССР в комментариях к постам с фотоснимками советской жизни:

1. Фото периода 1917-1922 годов. Надо уточнять, какого года фотки, СССР он был разный, до 1922 года его вообще не было!

2. Фото периода 1922-1930. Надо уточнять, какого года фотки, СССР он был разный, в 1920-х такое время было, голод в Поволжье и последствия разрухи.

3. Фото периода 1930-1940. Надо уточнять, какого года фотки, СССР он был разный, в стране было множество врагов и индустриализация — иначе было нельзя, время такое было.

4. Фото периода 1941-45 годов. Надо уточнять, какого года фотки, СССР он был разный, в стране шла война, чего вы хотите??

5. Фото периода 1945-1959 годов. Надо уточнять, какого года фотки, СССР он был разный, а в пятидесятых был уже после войны — была послевоенная разруха, чего вы хотите? Иначе было нельзя!

6. Фото из 1960-1970 годов. Надо уточнять, какого года фотки, СССР он ведь разный был, а в шестидесятые годы он был уже под Хрущёвым и его кукурузой, который открутил вентиль и начал постепенно стравливать Величие.

7. Фото из 1970-1980 годов. Надо уточнять, какого года фотки, СССР он был разный, в семидесятые был уже его застой, ничего не развивалось, была одна бюрократия и волюнтаризм, а на предприятиях процветало кумовство, а также вовсю разошлись тунеядцы, политурные пьяницы, халтурщики и несуны, а по персональному Сталину на них уже не было.

8. Фото из 1980-89 годов. Надо уточнять, какого года фотки! СССР он был разный! В восьмидесятые была уже его агония, запущенная агентом международного империализма Михаилом Горбачёвым.

9. Фото из 1990-91 года. Надо уточнять, какого года фотки, СССР он был разный. В 1990-91 уже начались "лихие девяностые" и это уже был не СССР.

Такие дела.

Что же получается? А получается то, что никакого "Золотого Века СССР" никогда и не было — он чем-то напоминает черные кружочки на вот на этой оптической иллюзии — кажется, что они есть там и тут, но как только начинаешь всматриваться внимательнее в какой-то один сектор — как они тут же исчезают в другом...

А как вы считаете?

Был ли тот самый "Золотой век СССР"? По моей периодизации высказываний получается, что его и не было никогда.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу)