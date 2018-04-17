"Прошу уделить моей гостье максимальное внимание - как важной персоне. Дама - очень известная и уважаемая актриса в моей стране", - обратился ко мне за ужином консул одной из европейских стран. "И для меня большая честь организовать ее визит в Россию".

Дипломат заметно волновался, перечислял многочисленные регалии и заслуги гостьи. И просил учесть все нюансы райдера актрисы (это, как известно, список требований знаменитостей к принимающей стороне).

Я заверил консула, что персонал отеля сделает все возможное, чтобы гостья осталась довольна. И навсегда запомнила свой визит в Санкт-Петербург.

Мы выделили важной персоне один из недавно отремонтированных люксов отеля, организовали трансфер на только что приобретенном новом представительском автомобиле отеля, "набрили, намыли" водителя, вручили ему увесистый букет любимых цветов иностранки. И отправили автомобиль в аэропорт - в сопровождении менеджера по работе с гостями.

Знаменитая гостья оказалась весьма приятной дамой в годах, аристократической красоты и изысканных манер. Несмотря на "звездный" статус, селебрити вела себя довольно сдержанно и скромно. И выглядела слегка растерянной - от суеты и повышенного внимания к себе.

Первые двое суток прошли прекрасно. Персонал отеля старался изо всех сил, чтобы гостья чувствовала себя максимально комфортно. Дама выглядела довольной, вежливо улыбалась и благодарила.

Но рано утром на третьи сутки у меня внезапно раздался телефонный звонок. Ошарашенный дежурный администратор стойки, едва подбирая слова, сообщил мне, что в номере важной гостьи ЧП - актриса не спала всю ночь, ей что-то мешало уснуть. С трудом дождавшись утра, она решилась позвонить на ресепшн. И попросить о помощи.

В номер вмиг отправились начальник службы приема и размещения и начальник службы гостиничного хозяйства. Я немедленно кинулся в авто и выехал в "Гельвецию".

"У гостьи ночью появилось стойкое ощущение, что в ее кровати находится посторонний предмет. И он мешает ей комфортно спать", - встретили меня менеджеры последними новостями.

"Мы поднялись в ее комнату", - продолжали они. "Дама молча открыла нам дверь. И снова села в кресло, где, как оказалось, просидела всю ночь".

Селебрити чувствовала себя крайне некомфортно, заметно нервничала, неохотно общалась. В коротком и сухом рассказе гостья сообщила, что две ночи, ложась в кровать, она чувствовала дискомфорт. Но от усталости все равно быстро засыпала.

"А вчера я долго не могла уснуть, читала", - продолжала гостья. "Мое терпение наконец лопнуло. Я встала и решила действовать - начала разбирать кровать".

В самой постели дама ничего подозрительного не обнаружила. Гостья с трудом оттянула в сторону тяжелый толстый тюфяк, лежащий поверх основного матраса. И прямо в центре кровати - как раз между двумя матрасами - дама внезапно обнаружила загадочный объемный предмет, упакованный в роскошный бордовый бархатный чехол.

"Я взяла его в руки - предмет оказался весьма увесистым", - заметно волнуясь, продолжала дама. "И сняла чехол - не сразу поняв, что держу в руках".

Находка повергла гостью в полный шок. Из роскошной упаковки вылез огромный мужской пенис. Не простой, а золотой - увесистый, отливающий невиданной роскошью.

Да, это был огромного размера золотой фаллоимитатор. Его основание украшали два больших золотых шара, идеально ровной круглой формы, имитирующие мужские тестикулы.

"О боже, только золотых членов нам не хватало! – запричитала начальник службы гостиничного хозяйства. - Только недавно от двух резиновых избавились!"

Предмет немедленно эвакуировали из номера - прямиком в lost and found (комнату забытых вещей). Но, заметив две пробы у основания изделия, мы всерьез задумались, предположив, что он может и вправду быть из благородного металла. И от греха подальше переместили его сначала в сейф отеля. А на следующий день, поразмыслив, и вовсе перевезли ценность в хранилище банка.

Для любого отеля подобная ситуация - настоящее ЧП, тем более с важной персоной.

Мы немедленно собрали экстренную планерку. И начали служебное расследование.

Изучив данные операционной системы, мы легко установили, что около недели назад в этом люксе проживали постояльцы из одной из ближневосточных стран. Сомнений не оставалось - предмет наверняка принадлежал именно им. Ведь тюфяки в каждом номере в обязательном порядке ежемесячно демонтируются. И отправляются в химчистку. А предмет обязательно был бы обнаружен при прошлой чистке.

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Согласно действующим стандартам отеля, мы направили гостям стандартное типовое письмо - о забытых личных вещах. Содержание письма ничем не отличалось от сотен подобных писем, направляемых постояльцам. В нем мы информировали о правилах и сроках хранения забытых вещей. И о порядке получения находки обратно.

К слову, секс-игрушки стабильно занимают третье место среди вещей, которые гости забывают в гостиницах. На первом - с большим отрывом безусловно - зарядные устройства, кабели, телефоны и прочие гаджеты. На втором – бесконечное количество сумок, кошельков, одежды, обуви, аксессуаров и других предметов гардероба. Среди секс-игрушек и предметов для сексуальных утех обычно забывают фаллоимитаторы, вибраторы, плетки, наручники.

Если владелец забытой вещи не заявляет о пропаже в течение шести месяцев - найденный предмет по стандартам отеля подлежит выдаче сотруднику, нашедшему этот предмет. Но, как правило, интимные предметы гости не разыскивают. Однако золотых пенисов у нас ещё не было.

Сама же гостья была немедленно переселена в самый дорогой – представительский люкс "Гельвеции". А в качестве компенсации ей подарили "три счастливых дня" в Петербурге - сделав бесплатным и проживание, и ужины в ресторанах отеля, и экскурсию в пригороды Санкт-Петербурга, и ежедневные изысканные букеты цветов.

"Я в полном восторге!", - заверяла нас гостья на выезде. "И даже чувствую себя слегка обязанной отелю - за "золотую" компенсацию. И чрезмерную заботу. А эпизод с ценной игрушкой - безобидная случайность, курьезный случай, который обязательно пополнит мою коллекцию историй", - продолжала шутить гостья. "Я даже придумала ей название - "Принцесса на горошине". Я обязательно к вам вернусь!".

В подобных ситуации любой отель обязан немедленно признать свою вину - не перекладывая ее на других гостей. Ведь постоялец покупает услугу, отдавая свои кровные средства. И не обязан входить в чью-либо ситуацию!

Не стоит пытаться отделаться извинениями или незначительными знаками внимание. Гостя необходимо "искупать" в любви, заботе и щедрых подарках. Ведь по тому, как отельеры решают возникшую проблему, постояльцы судят об их профессионализме. И грамотное, быстрое решение может навсегда превратить недовольного гостя в верного друга.

Виноват ли персонал в случившемся? Конечно, нет. Ведь гости прятали предмет прежде всего от персонала отеля - интимные игрушки никогда не оставляют на видных местах, тем более ценные.

Стандарты текущей уборки любой гостиницы предполагают лишь смену и контроль постельного белья и полотенец, влажную уборку видимых поверхностей номера - пола, мебели, всей сантехники, светильников. Ведь в среднем на уборку номера горничной отводится до сорока минут.

Демонтаж огромных тюфяков с каждой кровати в отеле силами горничных невозможен. При стандартной уборке комнаты они лишь заправляют простыню между тюфяком и матрацем, уходя рукой неглубоко внутрь. Они ведь не ищут там "клад".

А поисками "кладов", спрятанных и забытых секс-игрушек, подозрительных и опасных предметов занимаются другие службы - техническая или инженерная в отеле, разбирая номер во время генеральной уборки или ремонта. Полиция, спецслужбы, в конце концов. Или случайно находят другие гости.

Кстати, предполагаемые владельцы золотого пениса, нам пока не ответили.