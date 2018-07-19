Booking заблокировал возможность бронировать на своём сайте отели, апартаменты и хостелы в Крыму, писать о них отзывы и ставить им оценки. 90 процентов граждан РФ, посещавших Крым (несколько миллионов человек в год, включая меня) искали где остановиться на оккупированной территории именно через Booking. Весь туристический бизнес типа в шоке.

"Согласно торговым санкциям ЕС в отношении Крыма, компании не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью на полуострове", - говорится в официальном объяснении от представителей сервиса.

"Не разрешено", кстати, было ещё три года назад. Но выясняется, что и сейчас это "не разрешено" значит примерно то же, что выговор единственному грузчику сельского магазина, который работает за бутылку водки и пришёл на работу с амбре.

Заходите на сайт, отмечаете, что путешествуете по работе (это предлагают сделать прямо на стартовой странице) - и всё как прежде. Всего одна галочка нивелирует могущественные санкции. Проверять, валяетесь вы на ялтинском пляже бесполезной тушкой, или рассчитываете в этот момент формулу вечного двигателя, никто не будет.

Позавчера весь прогрессивный мир "отмечал" четвёртую годовщину гибели "Боинга", сбитого российским Буком. Среди прочих там погибло 192 голландца. Для такой маленькой страны, как Голландия, это трагедия национального масштаба. Примерно как 9/11 - для Штатов.

Главной офис Booking находится в Амстердаме. Компания, при этом, американская - страны, являющейся локомотивом антироссийских санкций.

Но деньги, как известно, не пахнут. Лёгким движением руки 192 оплакиваемые жизни превращаются в куски мяса, пригодные для пищеварения.

Помню-помню. "Гаага ждёт!", "отменим чемпионат мира!", "Европа долго раскачивается, потому что всё должно быть по закону!"... Говорил тогда - не просрите время, думайте сами и прямо сейчас, как жить и бороться в новом дивном мире. В котором закон один: плакать лучше за рулём "Ягуара", чем в автобусе.

Прос*али, кажись.