"А когда пустят ток?" В Крыму установили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть

Крымчан разозлила установка колючей проволоки (спирали Бруно) на заборе вокруг железнодорожного вокзала в городе Евпатория на аннексированном полуострове.
Одним из первых на своей странице в Faceebook отреагировал местный житель Юрий Карандашев. Он выложил соответствующие фото и написал саркастичный пост.
"Город Евпатория. Железнодорожный вокзал. Центр города. Колючая проволока – живая изгородь надвигающейся диктатуры... Приехали! Ума у руководства вокзала не занять. А когда пустят ток?" – поинтересовался крымчанин.
В комментариях пользователи сети негодуют и пишут гневные комментарии:
"Осталось 220v подключить, и вышки с пулеметами по периметру поставить", "Заболевание мозга", "Новый сорт Крымской лианы".
В Крыму утановили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть
facebook.com/yuri.karandashev
Отметим, что для обеспечения "антитеррористической защищенности объектов" вокруг вокзалов и автостанций в Крыму в последние несколько лет активно устанавливают заборное ограждение.
В Крыму утановили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть
"Евпатория Подслушано", ВКонтакте
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму показали "детство заложников" в лагере. Детское учреждение расположено под Судаком.
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