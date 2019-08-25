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"А когда пустят ток?" В Крыму установили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть

2.2т Читать материал на украинском

Крымчан разозлила установка колючей проволоки (спирали Бруно) на заборе вокруг железнодорожного вокзала в городе Евпатория на аннексированном полуострове.

Одним из первых на своей странице в Faceebook отреагировал местный житель Юрий Карандашев. Он выложил соответствующие фото и написал саркастичный пост.

"Город Евпатория. Железнодорожный вокзал. Центр города. Колючая проволока – живая изгородь надвигающейся диктатуры... Приехали! Ума у руководства вокзала не занять. А когда пустят ток?" – поинтересовался крымчанин.

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В комментариях пользователи сети негодуют и пишут гневные комментарии:

"Осталось 220v подключить, и вышки с пулеметами по периметру поставить", "Заболевание мозга", "Новый сорт Крымской лианы".

В Крыму утановили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть

В Крыму утановили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть

facebook.com/yuri.karandashev

Отметим, что для обеспечения "антитеррористической защищенности объектов" вокруг вокзалов и автостанций в Крыму в последние несколько лет активно устанавливают заборное ограждение.

В Крыму утановили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть

В Крыму утановили колючую проволоку вокруг вокзала и разозлили сеть

"Евпатория Подслушано", ВКонтакте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму показали "детство заложников" в лагере. Детское учреждение расположено под Судаком.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Где же Обозовцы нашли что сеть разозлили. Смотрю, что у обозовцев есть несколько заготовок для названий новостей из Крыма.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
А ток пустят кокда xoxлатые в Крым понаедет на заработки. Чтобы обратно не съепались.
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